Profeco llama a revisión a más de 6 mil vehículos Geely por desperfecto en depósito de combustible

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión realizado por Geely Auto México Corporatión para más de 6 mil vehículos de la marca, debido a un posible desperfecto relacionado con el depósito de combustible.

El llamado tiene como objetivo prevenir posibles problemas y brindar atención a las personas consumidoras que cuentan con alguno de los vehículos involucrados. Las unidades que deberán ser revisadas corresponden al modelo Emgrand SS11-A1, de los años 2024, 2025 y 2026. De acuerdo con la información compartida por la Profeco, Geely Auto México Corporation notificó sobre la situación y puso en marcha las acciones necesarias para revisar las unidades que forman parte de este llamado.

El problema detectado se encuentra en el depósito de combustible de los vehículos, por lo que la empresa realizará las acciones correspondientes para solucionar el desperfecto. La finalidad es que las unidades puedan continuar funcionando de manera adecuada y reducir cualquier posible riesgo relacionado con esta pieza. La Profeco señaló que los reemplazos que sean necesarios para atender el problema serán realizados sin costo para las y los consumidores. De esta manera, las personas propietarias de los vehículos involucrados no tendrán que pagar por las piezas o trabajos que sean necesarios como parte de este llamado a revisión.

Las unidades involucradas pertenecen a los años modelo 2024, 2025 y 2026, por lo que las personas que tengan un Geely Emgrand SS11-A1 de estos años deberán mantenerse atentas a la información proporcionada por la empresa para conocer el procedimiento de revisión. Este tipo de llamados forman parte de las acciones de protección a los consumidores, ya que permiten que las empresas identifiquen y atiendan posibles desperfectos en productos que ya se encuentran en circulación.

La Profeco participa en la difusión de estos avisos para que las personas consumidoras puedan conocer si sus vehículos forman parte de algún llamado a revisión y, en caso de ser necesario, acudir con la empresa para recibir la atención correspondienteLos llamados a revisión en la industria automotriz pueden realizarse cuando una compañía detecta alguna pieza o componente que requiere ser inspeccionado, reparado o sustituido. En este caso, el componente señalado corresponde al depósito de combustible de determinadas unidades Emgrand SS11-A1.

Para las personas propietarias de uno de estos vehículos, es importante revisar la información proporcionada por Geely Auto México Corporation y seguir las indicaciones establecidas para realizar la revisión. En caso de que sea necesario sustituir el componente, el trabajo deberá efectuarse sin ningún costo. La dependencia recordó que este tipo de medidas buscan proteger los derechos de las y los consumidores y facilitar que las empresas atiendan de manera oportuna cualquier situación relacionada con sus productos.

Con este llamado, Geely Auto México Corporation realizará la revisión de las unidades correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, mientras que la Profeco apoyará en la difusión de la información para que llegue a las personas que pudieran resultar involucradas. De esta forma, las autoridades y la empresa buscan que las y los propietarios de los vehículos puedan conocer el problema detectado y acceder a los reemplazos necesarios sin realizar ningún pago.