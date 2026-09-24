Cemex dona equipo de serigrafía al Instituto Nuevo Amanecer, impulsando la inclusión laboral en Monterrey

Instituto Nuevo Amanecer recibe nuevo equipo de serigrafía donado por Cemex

Con el objetivo de fortalecer los programas de capacitación para personas con discapacidad, Cemex realizó la entrega de un equipo de serigrafía al Instituto Nuevo Amanecer, institución que cuenta con casi medio siglo de labor ininterrumpida en la región.

​El equipo, que previamente era utilizado por la compañía de materiales de construcción, permitirá al Instituto potenciar sus talleres formativos. Actualmente, Nuevo Amanecer brinda atención integral a niñas, niños y jóvenes con parálisis cerebral y otras condiciones neurológicas, beneficiando en promedio a 500 familias cada año.

​La entrega del equipamiento fue gestionada por directivos de Cemex, entre ellos Fernando Méndez, Vicepresidente de Recursos Humanos de Cemex México, y Francisco Noriega, Director de Planeación y Compensaciones de la misma empresa y Presidente de Movimiento Congruencia. Ambos líderes y sus equipos supervisaron las etapas de identificación, liberación, traslado y entrega al personal especializado del Instituto, encabezado por su Director, Marco Antonio Amaya Díaz.

​Esta colaboración reafirma el compromiso de la cementera con la inclusión, la responsabilidad social y el desarrollo de la comunidad. A 120 años de su fundación, Cemex demuestra que el aprovechamiento responsable de sus recursos puede transformar comunidades y generar valor directo para organizaciones que promueven la equidad y la inserción laboral.