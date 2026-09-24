Esta es la tarjeta INVEX que te da 25 mil millas por bienvenida con American Airlines: así la puedes solicitar con todos sus beneficios

Esta es la tarjeta INVEX que te da 25 mil millas por bienvenida con Amrican Arlines: Así la puedes solicitar con todos sus beneficios

El 23 de septiembre, INVEX Banco, MasterCard y American Airlines anunciaron el lanzamiento de sus nuevas tarjetas de crédito para sus clientes en México. Este lanzamiento promete ofrecer mejores beneficios de viaje, así como distintas experiencias premium.

¿Qué beneficios ofrece la INVEX AAdvantage Platinum?

De acuerdo a la página oficial de Invex Banco y American Airlines, la tarjeta de crédito INVEX AAdvantage Platinum tendrá los siguientes beneficios:

12,500 millas de bienvenida para usar hasta en un vuelo sencillo internacional.

para usar hasta en un vuelo sencillo internacional. 6 accesos al año a salas VIP LoungeKey en aeropuertos.

al año a salas en aeropuertos. Acumulación de millas por cada dólar gastado (2 millas en American Airlines y hoteles participantes y 0.5 millas en otros comercios).

por cada dólar gastado (2 millas en American Airlines y hoteles participantes y 0.5 millas en otros comercios). Hasta 6 meses sin intereses en American Airlines y compras internacionales.

en American Airlines y compras internacionales. Anualidad sin costo durante el primer año.

durante el primer año. Bono de aniversario de 5,000 millas .

. Beneficios MasterCard Platinum.

Invex aclara en sus Términos y Condiciones que las millas de bienvenida son válidas al alcanzar un gasto mínimo de $50,000 pesos.

¿Qué beneficios ofrece la INVEX AAdvantage World Elite?

Por otro lado, la tarjeta INVEX AAdvantage World Elite tendrá beneficios similares:

25,000 millas de bienvenida para usar hasta en un vuelo redondo internacional.

para usar hasta en un vuelo redondo internacional. Acceso ilimitado a las salas VIP LoungeKey en aeropuertos.

en aeropuertos. Acumulación de millas por cada dólar gastado (4 millas en American Airlines y hoteles participantes y 1 milla en otros comercios).

por cada dólar gastado (4 millas en American Airlines y hoteles participantes y 1 milla en otros comercios). Hasta 6 meses sin intereses en American Airlines y compras internacionales.

en American Airlines y compras internacionales. Anualidad sin costo durante el primer año.

durante el primer año. Bono de aniversario de 12,000 millas .

. Beneficios MasterCard World Elite.

Cabe mencionar que en sus Términos y Condiciones el banco aclara que para recibir las Millas de Bienvenida, hay que realizar un gasto mínimo de $150,000 pesos, además de que para su contratación se requiere un ingreso mensual de mínimo $100,000 pesos.

¿Qué requisitos necesitas y cómo puedes solicitar la tarjeta INVEX?

Para solicitar esta nueva tarjeta de crédito que ofrece nuevos beneficios a los clientes en México, estos son los requisitos y documentos que necesitas:

Tener mínimo de 18 años.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Identificación oficial vigente.

Y los pasos para solicitar la tarjeta de crédito INVEX son: