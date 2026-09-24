Refrenda Fitch nota internacional de Pemex en “BB+” con perspectiva estable

Se anticipa que a partir del 2027 Pemex empiece a reportar superávits en su balance (Archivo)

Fitch Ratings — La calificadora internacional Fitch Ratings comunicó a través de un documento publicado este jueves, que refrenda la nota internacional de la estatal petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex) en el grado especulativo de “BB+”, así como en el nivel de “AA(mex)” a escala nacional. La perspectiva de cada una de las calificaciones es estable, lo que significa que pueden permanecer en este estatus en los siguientes 18 a 24 meses.

En su acción, la agencia argumentó que México ha implementado medidas legislativas que permiten a la compañía compartir un límite de endeudamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Los cambios buscan mejorar de manera significativa el apalancamiento y reducir los costos de financiamiento de Pemex”, resaltó.

En su presupuesto económico del próximo año, el Gobierno mexicano planteó al Congreso transferir a Pemex recursos por 81,100 millones de pesos (mdp) para enfrentar vencimientos de pagos de deuda y créditos bancarios de corto plazo. Se anticipa que a partir del 2027, la petrolera empiece a reportar superávits en su balance, en ese ejercicio cercanos a los 14,000 mdp, por lo que, en conjunto, la petrolera reportaría en el periodo una plusvalía de 95,100 mdp, no vista en años.

Al 30 de junio, la empresa tenía una deuda de 91 mil 500 millones de dólares (mdd) y gastos por concepto de intereses de 2 mil 674 mdd. Lo anterior equivalió a cerca del 34% de los flujos de operación (EBITDA) generados por la compañía al cierre del segundo trimestre.

Fitch espera una reducción del apalancamiento de Pemex, tomando en cuenta la razón financiera de deuda sobre el EBITDA, del nivel de 8 veces de cierre del 2025 hasta 4 veces al concluir el 2026 “respaldado por los altos precios del crudo y de los productos refinados”, ante los sucesos de la guerra en Medio Oriente entre EUA e Irán, que se han prolongado más de lo previsto, con impactos directos en las cotizaciones del mercado internacional de crudo.

Fitch puntualizó que la calificación nacional de la petrolera estatal incorpora su vínculo con el Gobierno mexicano, y, conforme a su “metodología de calificación de entidades relacionadas con el Gobierno” (ERG, por sus siglas en inglés) implica una reducción de dos escalones respecto de la calificación soberana de México, hoy implícitamente en “AAA” o de “muy alta calidad crediticia”.

AJUSTADA

El perfil crediticio individual (PCI) de la petrolera ubica en rangos menores, de “ccc”, bajo la metodología de Fitch, lo que refleja una liquidez ajustada y un flujo de caja operativo (FCO, por sus siglas en inglés) persistentemente negativo. Esto significa que la empresa no cubre totalmente sus inversiones en activos (Capex), generando una “presión continua sobre su flexibilidad financiera”.

Bajo este parámetro, la estructura financiera de Pemex sigue siendo débil pese a flujos de operación mayores derivados de un entorno de mejores precios, tendencias realistas de crecimiento para las actividades de exploración y producción, y una mayor utilización de las refinerías, así como de eficiencias operativas y una menor deuda financiera.

“La mejora en el apalancamiento refleja una generación mayor de EBITDA en 2026 y 2027, aunque seguirá siendo débil y consistente con un PCI de la categoría ‘ccc’”, precisó la agencia.

La inversión insuficiente en años en los activos de exploración y producción, así como en las actividades de refinación de Pemex debilitaron su desempeño operativo y financiero. Los incidentes registrados en activos críticos, asimismo, reflejan un Capex de mantenimiento insuficiente.

Fitch refiere que inicialmente el Gobierno mexicano buscaba limitar la producción de exploración y producción, y centrarse en las operaciones de downstream. “Sin embargo, su estrategia ha cambiado durante el último año para permitir la inversión privada en actividades de exploración y producción, dado que la producción ha disminuido y el desarrollo de nuevos campos se ha ralentizado”.

Los avances en las negociaciones y los contratos respaldan una probable estabilización de la producción a partir de 2028, seguida de un posible crecimiento en los años posteriores, señaló Fitch.

La Crónica de Hoy 2026