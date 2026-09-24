Revolut estará de baja este 23 de septiembre por mantenimiento: ¿A qué hora no se podrán hacer ni recibir transferencias?

Revolut La fintec dará mantenimiento a su aplicación. (Revolut México)

La aplicación de Revolut, el neobanco que ha adquirido popularidad en el país, dejará de funcionar por cuestiones de mantenimiento este jueves 24 de septiembre.

¿Por qué no funcionará app de Revolut?

Revolut es un neobanco y aplicación de tecnología financiera (fintec). Fue creado en 2015 por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko en el Reino Unido.

Desde entonces, se ha consolidado como una de las aplicaciones de banca digital más populares, con más de 80 millones de clientes alrededor del mundo. Su objetivo es convertirse en una aplicación global que ofrezca a sus usuarios “más control sobre su dinero”.

“Desde los gastos y rendimientos del día a día hasta las inversiones y las transferencias internacionales, hacemos que administrar las finanzas diarias sea elegante, sin fronteras y seguro para más de 75 millones de clientes en todo el mundo”, asegura la compañía en su página.

También es conocida por ser uno de los patrocinadores oficiales de Audi en la Fórmula 1.

Hace tan sólo dos días, la compañía compartió en redes sociales que a 8 meses de su lanzamiento a gran escala en México han conseguido más de de un millón de usuarios en el país. Es por esto que no serán pocas la persona afectadas este 24 de septiembre cuando Revolut proporcione mantenimiento a su aplicación.

A través de un mensaje a sus usuarios, la compañía informó que no se podrá acceder a la banca digital este jueves a partir de las 22:00 horas. El servicio se reestablecerá a las 3:50 horas del 24 de septiembre. Si necesitar enviar o recibir dinero, toma en cuenta esto y anticipa tus operaciones.