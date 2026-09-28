México regresa al superávit comercial en agosto por el fuerte crecimiento de ventas a EU

Economía mexicana El superávit comercial de México en agosto se debió al empuje del sector manufacturero, pese al declive de las exportaciones petroleras

México registró un superávit comercial de 605.4 millones de dólares en agosto, gracias al fuerte tirón de las exportaciones, pese a la caída en las ventas al exterior del sector petrolero y del automotriz, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En concreto, las exportaciones mexicanas alcanzaron 78,010,5 millones de dólares, un crecimiento del 40.4 % frente al mismo mes de 2025. Por su parte, las importaciones se incrementaron un 34.2 % hasta los 77,405.1 millones de dólares.

La economía mexicana regresa así al terreno positivo, luego de los números rojos de julio, cuando se rompió la racha y presentó un déficit comercial de 847.5 millones de dólares.

En el acumulado anual, la balanza comercial de México con el resto del mundo presenta un superávit de 9.860,3 millones de dólares acumulado en los primeros ocho meses de 2026.

Fuerte aumento de las ventas a EU

El Inegi subrayó el fuerte aumento de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos, que se consolida aún más como el principal socio y cliente de México.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 45.2 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 23.5 % en las canalizadas al resto del mundo”, señala el comunicado.

En contraste, entre enero y agosto de 2025 México había registrado un déficit comercial de 913 millones de dólares, según el reporte del Inegi.

Declive petrolero y caída del sector automotriz

El crecimiento exportador estuvo impulsado principalmente por la industria manufacturera no automotriz, que aumentó un 63,2 % interanual, mientras las exportaciones automotrices cayeron un 2.2 %.

Las ventas de vehículos y productos relacionados disminuyeron un 1 % hacia Estados Unidos y un 7.8 % hacia el resto de los mercados.

Casi con el mismo porcentaje cayeron las ventas petroleras al exterior (-2.8 % con respecto a agosto de 2025) al situarse en 1,581.6 millones de dólares. De hecho, el sector presentó en agosto un déficit de 3.4 mil millones, ya que las importaciones petroleras crecieron un 29.6 %, al ubicarse en 5.023 millones de dólares.

En el acumulado del año, la importación de hidrocarburos y petroleros se elevó un 18 %, por lo que el déficit de México en este sector estratégico suma ya 36,878 millones de dólares.

Hacia otro año récord

México logró un superávit comercial en 2025, primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8,212 millones de dólares de 2024, último año en el poder de Andrés Manuel López Obrador.

El vuelco en la balanza comercial a favor de México a finales de 2025 se logró gracias al impulso del sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

El intercambio exterior se desarrolla en medio de las complejas negociaciones con Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC (con información de EFE y el Inegi).