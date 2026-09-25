Profeco orienta sobre el trámite sucesorio para dar tranquilidad a las familias

Con el objetivo de ayudar a las familias mexicanas a organizar su patrimonio y evitar problemas relacionados con la herencia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió recomendaciones sobre el trámite sucesorio a través de la Revista del Consumidor.En el marco del mes del testamento, la dependencia recordó la importancia de contar con la documentación necesaria y mantenerla actualizada, ya que establecer por voluntad propia cómo serán distribuidos los bienes puede brindar mayor tranquilidad a las personas y sus familias.

De acuerdo con la información publicada por la Profeco, realizar un testamento permite definir el destino que tendrán los bienes adquiridos durante la vida, además de facilitar el proceso para las personas que recibirán la herencia. La Revista del Consumidor recomienda comenzar por organizar documentos personales y relacionados con el patrimonio. Entre ellos se encuentran identificaciones, información laboral y de seguridad social, contratos de cuentas de ahorro o inversiones, estados de cuenta bancarios, documentos de Afore, créditos vigentes y tarjetas.

También se aconseja reunir pólizas de seguros, escrituras de propiedades, facturas de vehículos, certificados de fosas o nichos funerarios y comprobantes de servicios como agua y luz. La Profeco señala que estos documentos pueden conservarse tanto en formato físico como digital. Otro punto que destaca la publicación es mantener actualizados los datos de contacto de la persona albacea, quien será responsable de entregar los bienes a las personas beneficiarias. Además, se deben tener claras las diferentes figuras que participan en el testamento, desde quien expresa su voluntad ante una notaría hasta la figura curadora.

Una vez que se cuenta con los documentos necesarios y se ha tomado una decisión sobre la distribución de los bienes, las personas interesadas pueden consultar el directorio del Colegio Nacional del Notariado Mexicano para elegir una notaría y solicitar asesoría. La notaría será la encargada de redactar el testamento y enviar el aviso de inscripción correspondiente para formalizar el trámite. Este proceso se realiza mediante el Archivo General de Notarías y el Registro Nacional de Avisos de Testamento.

La Profeco también invitó a la población a aprovechar las campañas relacionadas con el mes del testamento, ya que existen programas nacionales, estatales y regionales que ofrecen descuentos de hasta 50 por ciento, además de asesorías gratuitas en algunas notarías. Estas acciones buscan facilitar que más personas puedan poner en orden sus documentos y tomar decisiones sobre su patrimonio, al mismo tiempo que se busca reducir los gastos que representa realizar este procedimiento. La Profeco aclaró que hacer un testamento no significa perder la propiedad de los bienes. El documento únicamente tiene efectos después del fallecimiento de la persona que lo realiza.

Además, el testamento puede modificarse o actualizarse de acuerdo con las circunstancias familiares y las decisiones de quien origina la sucesión. Por ello, la dependencia recomienda revisar periódicamente la documentación y mantenerla en orden para evitar complicaciones futuras. Con estas recomendaciones, la Revista del Consumidor busca orientar a las familias sobre la importancia de planificar el destino de sus bienes y aprovechar las opciones de asesoría disponibles durante septiembre.