Ofertas Soriana Híper: estos son los descuentos que puedes encontrar hasta el 1 de octubre de 2026

Si tienes pendiente surtir la despensa, comprar productos para la casa o simplemente quieres adelantar algunas compras antes de que termine septiembre, las ofertas de Soriana Híper pueden ser una opción para revisar el bolsillo.
La cadena mantiene vigente su folleto de promociones hasta el jueves 1 de octubre de 2026, con descuentos y precios especiales en distintas categorías, desde alimentos básicos hasta artículos para el hogar y tecnología.
Ofertas de Soriana Híper en despensa y alimentos
Abarrotes y Despensa
- Frijol pinto o negro Valley Foods (1 kg): Paga 900 g y lleva 1 kg a solo $22.90 cada uno
- Arroz súper extra Valley Foods (1 kg): Paga 900 g y lleva 1 kg a solo $19.00
- Pastas al bronce Penne, Fusilli y Spaghetti Valley Foods: A solo $19.90 cada una
- Aceite vegetal Valley Foods (800 ml): $33.90
- Aceite de orujo de oliva Valley Foods (1 L): A solo $159.90
- Aceite de oliva extra virgen Valley Foods (1 L): A solo $186.00
- Sopas instantáneas en vaso Valley Foods (64 g): $12.90 cada una
- Sopas ramen Valley Foods (85 g): A solo 2 por $10.00
- Atún en agua o aceite Valley Foods (140 g): $16.90 cada uno
- Ensalada de atún con o sin mayonesa Valley Foods (135 g): A solo $19.90 cada una
- Elote en grano Valley Foods (400 g): $14.90
- Salsas BBQ Valley Foods (510 g): $34.90 cada una
- Tostadas de maíz amarillas o rojas Valley Foods (300 g): A solo $31.90 cada una
- Totopo natural Valley Foods Artesanal: $39.90
- Chiles jalapeños en rajas Valley Foods (215 g): A solo $20.90
- Champiñones rebanados Valley Foods (380 g): A solo $32.90
- Tortillas de harina Valley Foods (500 g): A solo $30.50
- Chícharos con zanahorias Valley Foods (430 g): A solo $15.90
- Café liofilizado Valley Foods (180 g): $129.00
- Café tostado y molido Valley Foods (340 g): A solo $132.90 cada uno
- Crema para café Valley Foods (1 kg): A solo $104.90
- Azúcar estándar Valley Foods (900 g): A solo $31.90
- Cajeta envinada, vainilla o quemada Valley Foods (bote 660 g): A solo $99.90 cada una
- Leche entera en polvo Valley Foods (460 g): A solo $64.90
- Chocolate en polvo Valley Foods (375 g): A solo $43.90
- Gelatinas de varios sabores Valley Foods (120 g): A solo $12.90 cada una
- Duraznos en almíbar en mitades Valley Foods (820 g): A solo $54.90
- Coctel de frutas Valley Foods (820 g): A solo $65.00
- Agua purificada Valley Foods (6 pack de 1 L): $36.00
- Cereales Valley Foods (450 g a 600 g): $44.50 cada uno
- Barras de cereal de arándanos, nuez o chispas de chocolate Valley Foods (180 g): $45.90 cada una
- Waffles Valley Foods (10 piezas, 310 g): A solo $69.90 cada uno
- Wafer roll rellenos Valley Foods (150 g): A solo $29.90 cada uno
- Salsa roja picante Valley Foods (1 L): $29.90
- Papas chips o botanas curl con queso o extreme Valley Foods (160 g a 240 g): $44.90 cada una
- Palomitas de maíz Valley Foods (3 pack): A solo $35.00
- Gomitas Valley Foods (90 g): A solo $24.00 cada una
- Malvaviscos mini Valley Foods (20 piezas): A solo $109.90
- Malvaviscos Valley Foods (200 g a 225 g): A solo $19.90
- Malvaviscos tornillo Valley Foods (50 piezas): A solo $49.90
- Aceitunas Valley Foods (230 g): $29.90 cada una
Frutas, Verduras y Frescos
- Manzana red delicious por kilo: $36.90
- Zanahoria baby Valley Foods Fresh (340 g): $32.90
- Corazones de lechuga Valley Foods Fresh (2 piezas): $32.90
- Promoción Frescura: Manzana red delicious kg + Zanahoria baby 340 g + Corazones de lechuga 2 pzas combinados por $89.00
- Zanahoria rallada Valley Foods Fresh (340 g): A solo $28.90
- Aderezos para ensalada Ranch, César o Mil Islas Valley Foods (240 g): $24.90 cada uno
- Champiñón blanco entero Valley Foods Fresh (225 g): A solo $34.90
- Microbicida desinfectante Valley Foods Fresh (120 ml): A solo $64.90
- Ensalada primavera, mixta o mil islas Valley Foods Fresh: A solo $38.90 cada una
- Manzanas Fuji, Pink Lady, Gala o Granny Smith Valley Foods Fresh (bolsa de 1.36 kg): A solo $67.90 cada una
Pescados, Mariscos y Carnes
- Filete de salmón con piel a granel por kilo: $318.00
- Medallón de atún aleta amarilla Valley Foods Prime (680 g): $214.00
- Medallón de atún aleta amarilla Valley Foods Prime (200 g): $59.20
- Cubos de atún aleta amarilla Valley Foods Prime (200 g): $59.20
- Puntas de salmón con piel Valley Foods Fresh (440 g): A solo $199.00
- Porciones de salmón dobles Valley Foods Fresh (283 g): A solo $179.00
- Porción de salmón ahumado natural o pimienta Valley Foods Fresh (113 g): A solo $104.90 cada una
- Filete de tilapia sin piel Valley Foods Fresh (500 g): A solo $84.90
- Porciones de salmón con piel Valley Foods Fresh (500 g): A solo $249.00
Lácteos, Refrigerados y Congelados
- Six pack de leche UHT entera, deslactosada o deslactosada light Valley Foods (1 L c/u): A solo $149.90 cada paquete
- Leche UHT light, deslactosada light o semidescremada Valley Foods (1 L): $28.90 cada una
- Leches saborizadas Kids Valley Foods (200 ml): A solo $7.50 cada una
- Margarina sin sal o baja en grasa Valley Foods Fresh (400 g): $66.00 cada una
- Margarina con o sin sal Valley Foods Fresh (90 g): A solo $12.90 cada una
- Margarina baja en grasa sin sal Valley Foods Fresh (190 g): A solo $36.90
- Queso manchego o crema rebanado Valley Foods Fresh (140 g): A solo $26.50 cada uno
- Queso americano Valley Foods Fresh (280 g): A solo $46.50
- Queso crema regular o reducido en grasa Valley Foods Fresh (190 g): $34.90 cada uno
- Queso parmesano Valley Foods: Presentación 85 g a solo $38.90 / Presentación 227 g a solo $83.90
- Papas congeladas corte recto o rizado Valley Foods Fresh (500 g): $39.90 cada una
- Fresa entera o rebanada congelada Valley Foods Fresh (500 g): $54.90 cada una
- Blueberries congeladas Valley Foods Fresh (500 g): $83.90
- Mix berries congeladas Valley Foods Fresh (500 g): $75.90 cada uno
- Mix frutos del bosque Valley Foods Fresh (500 g): $86.90
- Elote en grano congelado Valley Foods Fresh (500 g): A solo $49.90
- Mezcla campesina o primavera congelada Valley Foods Fresh (500 g): A solo $38.50 cada una
- Pastas congeladas Valley Foods Fresh (400 g): A solo $79.90 cada una
- Pastas congeladas con proteína Valley Foods Fresh (400 g): A solo $99.90 cada una
- Nieves o helados de sabores Valley Foods Fresh (946 ml): A solo $89.90 cada una
Panadería y Temporada de Día de Muertos
- Caja de donas Valley Foods Artesanal (6 piezas): $57.00
- Pastel americano de zarzamora o fresa Valley Foods Artesanal: $125.00 cada uno
- Rosca tradicional Valley Foods Artesanal: $89.00 cada una
- Pan de muerto tradicional individual Valley Foods Artesanal: A solo $21.90
- Pan de muerto tradicional en paquete (5 piezas): A solo $99.00
- Pan de muerto individual relleno (Hershey’s Kisses, Dulce de Leche, Oreo, Bubu Lubu, Mazapán de la Rosa, M&M’s, Panditas, Arroz con leche): A solo $30.90 cada uno
- Pan de muerto relleno en paquete (4 piezas): A solo $99.00
Limpieza, Papel y Desechables
- Detergente líquido Quality Day (7 L): A solo $169.90 cada uno
- Papel higiénico Quality Day Soft & Roll (30+10 rollos, 250 hojas dobles): A solo $189.90
- Detergente líquido ropa color Quality Day (4.65 L): $119.90
- Detergente en polvo multiusos Quality Day (900 g): $24.90
- Detergente en polvo Quality Day (1 kg): A solo $32.50
- Lavatrastes poder desengrasante Quality Day (750 ml): $27.90
- Combo Limpieza: Detergente líquido 4.65 L + Detergente polvo 900 g + Lavatrastes 750 ml combinados por $159.00
- Cloro en gel Quality Day (3.75 L): A solo $69.90
- Suavizantes para ropa Quality Day (7 L): A solo $169.90
- Suavizantes para ropa Quality Day (3 L): A solo $69.90
- Limpiador con aceite de pino Quality Day (2 L): A solo $48.90
- Lavatrastes poder desengrasante Quality Day (1.2 L o pouch de 1.5 L): A solo $44.90 cada uno
- Tela de microfibra multiusos Quality Day (30x30 cm): $12.00
- Tela de microfibra decorada multiusos Quality Day (40x40 cm): A solo $18.90
- Tela de microfibra para trapeador Quality Day (50x70 cm): A solo $39.90
- Cubeta con exprimidor Quality Day: $99.90
- Escoba cepillo Quality Day: A solo $39.90
- Fibra esponja salva uñas o no raya azul Quality Day: $19.90 cada una
- Guante satinado rojo Precíssimo: A solo $20.00
- Recogedor con bastón Precíssimo (1 pieza): $49.90
- Bolsas para basura gris con jareta Quality Day mediana (17 piezas): A solo $29.90
- Bolsas para basura gris con jareta Quality Day jumbo (10 piezas): $39.90
- Papel higiénico Quality Day (16 rollos, 200 hojas dobles): 2 por $99.00
- Papel higiénico Delicate Care Quality Day (32 rollos, 220 hojas dobles): A solo $199.90
- Toalla de papel absortec Quality Day (240 hojas dobles): $19.90
- Toalla de cocina Precíssimo (3 rollos, 50 hojas dobles): A solo $27.90
- Charola térmica #855 Valley Foods (50 piezas): $35.90
- Cuchara o tenedor desechable jumbo Valley Foods (25 piezas): A solo $35.90 cada paquete
- Vaso plástico desechable #10 Valley Foods (20 piezas): A solo $26.50
- Vaso térmico #10 Valley Foods (50 piezas): A solo $46.90
- Papel aluminio Valley Foods (15 m): A solo $58.90
- Papel aluminio uso rudo Valley Foods (7.6 m): A solo $52.90
Bebés y Maternidad
- Pañales Baby Essentials (etapas recién nacido a etapa 7, 22 a 44 pzas): $149.90 cada paquete (incluye toallitas de 40 pzas gratis en su compra)
- Pañales jumbo pack Baby Essentials (etapas 4 a 7, 90 a 108 pzas): A solo $469.00 cada paquete
- Toallitas húmedas Aloe & Glicerina Baby Essentials (40 piezas): $19.90
- Toallitas húmedas Aloe & Glicerina Baby Essentials (6 pack, 600 piezas): A solo $179.90
- Toallitas húmedas Baby Essentials (100 piezas): A solo $34.90 cada paquete
- Toallitas húmedas Sensitive Skin o Bio Sense Baby Essentials (80 piezas): A solo $34.90 cada paquete
- Toallitas húmedas Premium Sensitive Care Baby Essentials (80 piezas): A solo $49.90
- Toallitas húmedas Premium Care Veocel Baby Essentials (40 piezas): A solo $27.90
- Papillas Baby Essentials (113 g): A solo 5 por $50.00
Cuidado Personal, Farmacia y Salud
- Jabones corporales en barra Day Care (120 g): $12.90 cada uno
- Jabones en barra Day Care (4 pack de 100 g): $31.90 cada paquete
- Jabón líquido para manos Day Care (250 ml): $19.90 cada uno
- Jabones líquidos Day Care: 500 ml a solo $29.90 / 1 L a solo $39.90 / 2 L a solo $64.90
- Rastrillo desechable para hombre Day Care (2 hojas, 3 piezas): A solo $27.90
- Rastrillo con aceite de jojoba para mujer Day Care (3 hojas, 2 piezas): A solo $36.90
- Paracetamol Nodrim 500 mg (20 tabletas): $28.90
- Ibuprofeno Nodrim 400 mg (10 cápsulas): $49.00
- Losartán Nodrim 50 mg (30 tabletas): A solo $69.00
- Telmisartán Nodrim 40 mg (28 tabletas): A solo $220.00
- Suero rehidratante oral Nodrim (500 ml): $17.90 cada uno
- Torundas de algodón Nodrim (75 g): $22.90
- Pañal calzón para adulto Ultrasafe mediano o grande (10 piezas): A solo $125.00 cada paquete
- Suplemento alimenticio para adulto regular o sin azúcar Nodrim (237 ml): A solo $39.90 cada uno
Mascotas
- Alimento seco para perro adulto razas medianas y grandes Trainer’s Choice (20 kg): $699.00
- Alimento seco para perro adulto Trainer’s Choice (2 kg): A solo $99.00 cada uno
- Alimento seco para perro adulto Trainer’s Choice (4 kg): A solo $179.90 cada uno
- Alimento seco para perro adulto Trainer’s Choice (7.5 kg): A solo $319.90 cada uno
- Alimento seco para perro cachorro Trainer’s Choice (2 kg): A solo $99.90 cada uno
- Alimento seco para perro cachorro Trainer’s Choice (4 kg): A solo $179.90 cada uno
- Alimento seco para gato Trainer’s Choice (1.5 kg): $84.90 cada uno
- Arena para gato en esferas Trainer’s Choice (5 kg): $63.90
- Arena para gato aglutinante Trainer’s Choice (10 kg): A solo $109.90
Ropa y Calzado
- Pantalón de moda para dama Basic Concepts: $299.00 cada uno
- Playera estampada para dama Basic Concepts: $149.00
- Pantalón jogger de mezclilla Cherokee: A solo $399.00
- Playera estampada con franjas Cherokee: A solo $279.00
- Pantalón con franjas Cherokee: A solo $399.00
- Playera manga corta estampada para caballero Basic Concepts: $99.00 cada una
- Playera polo para caballero Basic Concepts: $149.00 cada una
- Pantalón de mezclilla para caballero Basic Concepts: $299.00 cada uno
- Camisa para caballero Basic Concepts: A solo $229.00
- Playera manga corta lisa para caballero Cherokee: A solo $199.00
- Playera manga corta henley o polo para caballero Cherokee: A solo $249.00
- Pantalón de mezclilla Silverado para caballero: A solo $329.00
- Playera lisa de manga corta para niño y niña Basic Concepts: $79.00 cada una
- Playera de manga corta estampada para niños y niñas Basic Concepts: A solo $99.00 cada una
- Pantalón de mezclilla para niño y niña Basic Concepts: $249.00 cada uno
- Playera estampada o lisa para bebé Basic Concepts: A solo $79.00 cada una
- Jogger para bebé niño Basic Concepts: A solo $199.00
- Jeggin para bebé niña Basic Concepts: A solo $149.00
Hogar, Blancos y Cocina
- Tapete memory foam Andy Home Style Design: $99.00 cada uno
- Toalla de algodón Home Style Design: $129.00 cada una
- Dispensador de vidrio estampado Home Style Design: $59.00 cada uno
- Bote de basura de acero inoxidable (5 L) Home Style Design: A solo $199.00
- Cortina para baño con estampado Life is Good, Prismas o Primavera: A solo $149.00 cada una
- Estante de 3 repisas plata Home Style Design: A solo $779.00
- Organizador jabonera de 3 niveles cromo Home Style Design: A solo $249.00
- Edredón seersucker matrimonial Home Style Design: $599.00
- Almohada estándar capitonada (46x66 cm) Home Style Design: $269.00
- Almohada memory foam en caja Home Style Design: A solo $579.00
- Juego de sábanas de microfibra de 4 piezas Home Style Design: Individual $349.00 / Matrimonial $429.00 / King Size $529.00
- Espejo decorativo con moldura de 1.25 m (blanco, dorado, plateado o negro): A solo $249.90
- Vajilla redonda de cerámica de 12 piezas (blanca, gris, rosa o arena) Home Style Design: $799.00
- Vajilla opal glass de 12 piezas Home Style Design: $699.00
- Juego de velas pequeñas tea lights (50 piezas) Home Style Design: A solo $99.00
- Portavelas Home Style Design: A solo $39.00
- Contenedor hermético con tapa (520 ml o 640 ml) Home Style Design: A solo $99.00 cada uno
- Set de 5 cajas almacenadoras (6 L) Home Style Design: A solo $199.00
- Set de 10 contenedores con tapa rojas y negras Home Style Design: A solo $199.00 cada paquete
Tecnología, Enseres y Línea Blanca
- Pantalla Vios 32″ Smart HD: $2,490.00 (o 6 MSI de $415.00, regala 311 puntos)
- Pantalla Vios 43″ Smart HD: $3,590.00 (o 18 MSI de $199.44, regala 449 puntos)
- Pantalla Vios 50″ Smart HD: $5,290.00 (o 18 MSI de $293.89, regala 661 puntos)
- Laptop Vios 14″ (128 GB almacenamiento, 4 GB RAM): A solo $3,490.00 (o 18 MSI de $193.89, regala 436 puntos)
- Laptop Vios 14″ (Celeron N4020, 256 GB SSD, 8 GB RAM): A solo $4,490.00 (o 18 MSI de $249.44, regala 561 puntos)
- Tablet Vios 10″ (64 GB expandible a 128 GB, 4 GB RAM): A solo $1,490.00
- Bafle Vios Pro 15″ Mod. VS-151: A solo $2,490.00 (o 6 MSI de $415.00, regala 311 puntos)
- Bafle Vios 15″ Mod. VS-15: A solo $1,490.00
- Refrigerador automático 10p³ plata Vios Home Mod. VI-TRF152MX: $7,990.00 (o 18 MSI de $443.89, regala 999 puntos)
- Lavadora semiautomática de doble tina 13 kg Vios Home Mod. VI-WTT131MX: A solo $3,490.00 (o 18 MSI de $193.89, regala 436 puntos)
- Cafetera Vios de 12 tazas color negro (900 W): A solo $299.00
- Freidora de aire Vios 8 L (1700 W): A solo $1,499.00
- Batidora de inmersión Vios (500 W): A solo $649.00
Ferretería, Automotriz y Deportes
- Aceite alto kilometraje Autovit Plus 25W50 (946 ml): A solo $99.00
- Anticongelante refrigerante 30/70 Autovit: A solo $149.00
- Pintura en aerosol esmalte acrílico Master Craft (400 ml): A solo $69.00 cada una
- 30% de descuento en todos los productos de campismo y exteriores de la marca Outdoor Trend
Las promociones señaladas corresponden al periodo vigente hasta el 1 de octubre de 2026, por lo que conviene revisar disponibilidad y condiciones directamente en la sucursal antes de hacer la compra.