Ofertas de Soriana este fin de semana: descuentos en despensa, limpieza, tecnología y más

Si tienes pendiente surtir la despensa, comprar productos de limpieza o simplemente quieres aprovechar alguna promoción antes de que termine el mes, este fin de semana Soriana tiene una buena cantidad de ofertas en sus tiendas Híper de todo el país.
Las promociones estarán disponibles hasta el lunes 28 de septiembre de 2026, aunque algunos productos y descuentos pueden estar sujetos a disponibilidad. Entre las opciones aparecen alimentos básicos, artículos para mascotas, productos de cuidado personal, electrónicos y hasta decoración para Halloween y Día de Muertos.
Ofertas de despensa en Soriana
Abarrotes y Despensa
- Pan Bimbo hot dog Medias Noches (8 pack, 340 g): De $53.00 a $42.90
- Mayonesa McCormick con jugo de limones (507 g): De $72.90 a $55.00
- Aceite de soya Valley Foods (800 ml): A solo $32.50
- Aceite oliva extra virgen Valley Foods (1 L): A solo $186.00
- Cereales Valley Foods (450 g a 650 g): A solo $44.50 cada uno
- Frijol pinto Valley Foods (1 kg): A solo $22.90
- Arroz super extra Valley Foods (1 kg): A solo $18.00
- Crema en polvo para café Valley Foods (1 kg): A solo $104.90
- Tortilla de harina Valley Foods (500 g): A solo $31.90
- Atún en agua o aceite Valley Foods (140 g): A solo $17.00 cada uno
- Elote en grano Valley Foods (400 g): A solo $14.90
- Café liofilizado Valley Foods (180 g): A solo $135.00
- Sopa ramen Valley Foods (bolsa 85 g): A solo 3 por $15.00
- Consomé Knorr Suiza pollo (12 cubos): De $31.00 a 2 por $40.00
- Frijol negro Verde Valle (900 g): De $62.00 a $48.90
- Frijoles en pouch La Sierra (400 g): De $16.90 a 2 por $26.50
- Pastas Italpasta (200 g): De $8.00 a 2 por $14.90
- Pastas Barilla (450 g): De $26.10 a 2 por $39.90
- Café Nescafé clásico (200 g) + café Decaf (40 g): A solo $159.00
- Café Internacional molido americano o descafeinado (908 g): De $293.00 a $249.00 cada uno
- Saborizante en polvo Nesquik (357 g): De $60.00 a $48.90 cada uno
- Cereal Cheerios miel (650 g), Nesquik Nestlé bolsa (750 g) o Trix bolsa (650 g): De $83.90 a $67.90 cada uno
- Galleta Crackets (348 g): De $47.90 a $40.00
- Galleta Rocko Marinela (44 g): A solo $5.00
- Paquete Ahorres: Comprando harina de maíz vitaminada Maseca (1 kg), GRATIS una sopa instantánea Valley Foods (64 g)
Lácteos, Salchichonería y Congelados
- Salchicha Chimex (1.2 kg): De $64.00 a $54.90
- Helado napolitano Valley Foods Fresh (4.25 L): A solo $174.90
- Waffles Valley Foods (310 g): A solo $74.90 cada uno
- Helados básicos Holanda (1.89 L): A solo $99.00 cada uno
- Jamón de pavo Virginia Zwan (250 g): De $62.00 a $49.90
- Jamón de pavo rebanado de sándwich San Rafael (250 g): De $67.00 a $54.90
- Salchicha premium de pavo Zwan (1 kg): De $110.00 a $94.90
- Queso manchego rallado Zwan (250 g): De $94.00 a $69.90
- Queso gouda rebanado, mozzarella rebanado, manchego o americano fundido Fud (140 g): De $37.00 a $28.90 cada uno
- Queso panela rebanado reducido en grasa Zwan (300 g): De $89.00 a $74.90
- Pechuga de pavo Zwan (400 g): De $140.00 a $129.90
- Queso fresco Zwan (360 g): De $75.00 a $62.90
- Queso panela reducido Zwan (400 g): De $109.00 a $85.90
- Chorizo casero Kir (200 g): De $26.00 a $17.90 cada uno
- Queso manchego rebanado Fud (190 g): De $65.00 a $49.90
- Queso manchego rebanado Zwan (400 g): De $134.00 a $89.90
- Tocino ahumado Kir (250 g): De $109.00 a $82.90
- Yoghurt bebible fresa Lala (6 pack de 1.32 kg): De $60.00 a $55.00
- Leche UHT deslactosada Lala (6 pack de 1 L): De $187.00 a $162.00
- Yoghurt batido griego sin azúcar natural o frutos rojos Lala (900 g): De $101.00 a $85.90 cada uno
- Helados Precíssimo (946 ml): A solo $49.90 cada uno
Bebidas, Vinos, Licores y Botanas
- Bebida Powerade (1 L): De $34.00 a $26.90 cada una
- Té Fuze Tea (600 ml): De $23.00 a $18.00 cada uno
- Bebida Powerade Zero (1 L): A solo $20.00 cada una
- Botanas Valley Foods (160 g a 240 g): A solo $39.90 cada una
- Refresco Coca-Cola (2.75 L, solo Valle de México): De $51.50 a $46.90
- Jugos Del Valle (1 L): De $29.00 a 2 por $47.90
- Jugos Del Valle Kids (200 ml): De $9.50 a 4 por $28.00
- Tostitos salsa verde o Flamin’ Hot (240 g): 4x3
- Cerveza Royal Dutch (500 ml): A solo $12.90
- Cerveza Royal Dutch (250 ml): A solo 6 por $48.00
- Agua purificada Valley Foods (6 pack de 1 L): A solo $36.00
- Tostada Saníssimo horneada (216 g): De $36.50 a $32.90
- Tostada ondulada Milpa Real (360 g): De $43.00 a $34.90
- Jugo de tomate y almeja Clamato (1.89 L): De $83.50 a $68.90
- 30% de descuento en vinos y licores Cuervo Especial, Maestro Dobel, Jack Daniel’s, Cuatro Soles, Absolut y Campo Azul
- Combo botana + cerveza: 1 gomitas Valley Foods + 1 cerveza Vicky (473 ml) por solo $35.00
- Vino tinto Toltén Carmen Cabernet Sauvignon (750 ml) o Merlot (750 ml): A solo $99.00 cada uno
- Vino espumoso Gavioli Lambrusco Emilia (750 ml) o vino tinto Puente de Piedra (750 ml): A solo $99.00 cada uno
- Paquete Ahorres: Comprando 2 refrescos Coca-Cola (3 L), GRATIS 1 tostadas Charras (280 g)
- Paquete Ahorres: Comprando una botella de whisky Passport, GRATIS 1 six pack de cerveza Barrilito
Limpieza, Hogar y Mascotas
- Papel higiénico Pétalo ultra jumbo (16 rollos, 234 hojas dobles): De $94.50 a $69.00
- Lavatrastes poder desengrasante Quality Day (1.2 L): A solo $44.90
- Toalla de papel absorbente Quality Day (240 hojas dobles): A solo $22.90
- Papel higiénico Quality Day (30+10 rollos, 250 hojas dobles): A solo $189.90
- Detergente líquido Quality Day (7 L): A solo $169.90 cada uno
- Limpiador con aceite de pino Quality Day (3.9 L): A solo $93.00
- Papel higiénico Regio Luxury Almond (32 rollos, 205 hojas dobles): De $373.50 a $214.90
- Fibra esponja grande Scotch-Brite (8x12 cm, 1 pieza): De $44.00 a $34.90
- Detergente líquido biodegradable Carisma (3.785 L): De $176.00 a $139.90
- Papel higiénico Pétalo Rendimax (9+3 rollos, 415 hojas dobles): De $142.00 a $99.00
- Limpiador Poett (1.8 L): De $33.00 a $27.90 cada uno
- Detergente en polvo regular Ariel (4 kg, 33 cargas): De $218.00 a $174.00
- Servilleta Fancy (360 hojas): De $40.00 a $29.90
- Blanqueador Cloralex regular (2 L): De $34.00 a $29.90
- Suavizantes Downy (2.8 L): De $125.00 a 2 por $189.90
- Servitoalla jumbo Pétalo (1 rollo, 230 hojas): De $29.90 a $24.90
- Detergente líquido Foca (1 L): De $41.90 a $34.90
- Papel higiénico Precíssimo (4 rollos, 185 hojas dobles): A solo $15.50
- Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en toda la marca Ksero
- Lavatrastes líquido Salvo limón (900 ml): De $69.60 a $45.90
- Alimento seco para perro adulto Pedigree (13+2 kg): De $679.00 a $589.00
- Alimento húmedo en pouch para perro Pedigree (85 g): De $11.50 a 7 por $69.00
- Alimento seco para perro adulto razas medianas y grandes Trainer’s Choice (15 kg): A solo $559.00
- Alimento húmedo en pouch para gato Whiskas (85 g): De $11.50 a 7 por $65.90
- Alimento seco para perro Dog Chow razas medianas o grandes (15 kg): De $825.00 a $629.00
- Alimento seco para perro Pedigree (4 kg): De $249.00 a $214.90 cada uno
- Alimento seco para perro Dog Chow (4 kg): De $265.00 a $219.90 cada uno
- Alimento seco para perro Mainstay (20 kg): De $679.00 a $529.00
- Alimento seco para gato Cat Chow (1.5 kg): De $140.00 a $124.90 cada uno
- Arena para gato con esferas Trainer’s Choice (5 kg): A solo $63.90
- Arena para gato clásica Mac Paws (10 kg): De $104.90 a $84.90
Cuidado Personal, Farmacia y Bebés
- Jabón dermolimpiador Neutro Balance (4 pack de 120 g): De $82.00 a $69.90
- Desodorantes Lady Speed Stick, Speed Stick, Stefano y Neutro Balance en aerosol regular (150 ml): De $77.00 a $51.90 cada uno
- Crema dental Colgate Triple Acción (2 pack, 115 ml): De $77.50 a $52.90
- Shampoo o acondicionador Elvive (680 ml): De $165.00 a 2 por $175.00
- Desodorantes Lady Speed Stick, Speed Stick, Stefano y Neutro Balance en barra (45 g a 50 g): De $72.00 a $56.90 cada uno
- Desodorantes en aerosol Old Spice regulares (93 g a 96 g): De $86.00 a 2 por $99.90
- Tintes Nutrisse: De $105.00 a 2 por $109.00
- Jabón líquido para manos Day Care (2 L): A solo $64.90 cada uno
- Shampoo o acondicionador Anne Rothshield (700 ml): A solo $109.90 cada uno
- Tratamiento hairfood Fructis (350 ml): De $105.00 a $74.90 cada uno
- 20% de descuento en todos los bloqueadores Nivea
- Crema corporal Nivea body (400 ml): De $110.00 a 2 por $119.90
- Toalla femenina Kotex nocturna (34 piezas): De $87.26 a $64.90
- Pantiprotector delicate largo Saba (100 piezas): De $102.00 a $79.90
- Pañal KleenBebé Movilastic etapas 4 a 7 (40 piezas): A solo $199.00 cada paquete
- 30% de descuento en toda la perfumería de bebé Ricitos de Oro, Johnson’s Baby, Mustela, The Honeykeeper y Huggies
- Fórmula Nan etapa 3 Optimalpro (1500 + 300 g): De $419.00 a $339.90
- Pañal Huggies All Around etapas 5 a 7 (40 piezas): De $319.00 a $219.00 cada paquete
- Agua E-pura bebé (5 L): De $32.00 a $26.90
- 20% de descuento en pañal BBtips full protect etapas RN a 6 (36 a 40 piezas)
- Pañal Bbtips etapa 7 (40 piezas): De $275.00 a $229.90
- Cereal Nestum o Gerber (270 g): De $66.00 a $45.00 cada uno
- Antiácido Alka-Seltzer (12 tabletas efervescentes): De $53.00 a $42.00
- Flanax 550 mg (12 tabletas): De $267.00 a $189.90
- Redoxon AOX 1000/10 mg (10 tabletas efervescentes): De $179.00 a $134.90
- Suero oral Nodrim (500 ml): A solo $17.90 cada uno
- Tabcin active pods (12 cápsulas): De $99.00 a $74.00
- Amlodipino Nodrim 5 mg (30 tabletas): A solo $76.90
- Lotrimin prevention ultra spray (150 ml): De $99.00 a $79.00
- Bebida Gatorlyte (591 ml): De $24.00 a 2 por $34.90
Electrónica, Línea Blanca y Enseres
- Pantalla LG 60″ UHD AI ThinQ 4K Smart TV WebOS (Mod. 60UA7500PSA): De $11,990.00 a $7,490.00 (o 18 MSI de $416.11, regala 936 puntos)
- Pantalla VIOS 32″ Smart Android HD (Mod. VI-32T232): A solo $2,490.00 (o 6 MSI de $415.00, regala 311 puntos + 300 puntos extra YA)
- Lavadora automática Vios Home 24 kg (Mod. VI-WTT241MX): A solo $10,990.00 (o 18 MSI de $610.56, regala 1,373 puntos)
- Refrigerador duplex 20p³ Oster (Mod. OS-SBSS2002EVDI): A solo $17,990.00 (o 18 MSI de $999.44, regala 2,248 puntos)
- Refrigerador duplex inverter 17p³ Midea: De $20,490.00 a $14,990.00 (o 18 MSI de $832.78, regala 1,873 puntos)
- Bafle Vios Pro 15″ (Mod. VS-151): A solo $2,490.00 (o 6 MSI de $415.00, regala 311 puntos + 300 puntos extra YA)
- Microondas 1.1p³ Hamilton Beach plata: De $1,990.00 a $1,690.00 (o 6 MSI de $281.67)
- Consola Nintendo Switch 2 7.9″ 4K (Mod. BME-S-KB6AA, 256 GB): De $13,599.00 a $12,790.00 (o 18 MSI de $710.56, regala 1,598 puntos)
- Tablet 10.1″ Vios Disney Stitch, Princesas o Avengers (64 GB, 4 GB RAM): De $2,490.00 a $1,990.00 (o 6 MSI de $331.67, regala 248 puntos)
- Multifuncional Epson EcoTank Mod. L3251: De $4,690.00 a $3,990.00 (o 18 MSI de $221.67, regala 498 puntos)
- Celular Samsung Galaxy A57 6.7″ (256 GB, 8 GB RAM): De $11,990.00 a $9,490.00 (o 18 MSI de $527.22, regala 1,186 puntos)
- Celular Samsung Galaxy A37 6.7″ (256 GB, 8 GB RAM): De $9,990.00 a $7,990.00 (o 18 MSI de $443.89, regala 998 puntos)
- Celular Samsung Galaxy A17 6.7″ (128 GB, 4 GB RAM): De $4,499.00 a $3,490.00 (o 18 MSI de $193.89, regala 436 puntos)
- 20% de cashback en dinero electrónico en línea blanca y aires/calefactores a meses sin intereses con Falabella
- Juego de 6 vasos bala Libbey (465 ml): De $199.00 a $99.00
- Ensaladera de vidrio Selene Libbey: A solo $99.00
- Vajilla de vidrio Yute Smoke Libbey (9 piezas): A solo $399.00
- Set de 5 cajas almacenadoras 6 L Home Style Design: A solo $199.00
- 3x2 en toda la ropa interior para toda la familia (excepto Ilusión, Vassarette, Curvation y New Wave)
Halloween y Día de Muertos
- Calabaza Halloween mediana: A solo $49.00
- Calabaza Halloween grande: A solo $69.00
- Disfraz infantil esqueleto blanco, multicolor o verde: A solo $249.00 cada uno
- Disfraz infantil esqueleta blanco o multicolor: A solo $269.00 cada uno
- Bolsa para dulces: A solo $69.00 cada una
- Peluche fantasma o calabaza (40 cm): A solo $349.00 cada uno
- Malvavisco tricolor Guandy (75 g): A solo $10.00
- Malvavisco Bubulubu mini (15 piezas): De $78.00 a $62.90
- Fantasma Boo deco (16 cm), Letrero decorativo calabaza (23 cm), calavera decorativa rosa o naranja o fantasma rosa glitter: A solo $199.00 cada uno
- Fantasmas poliresina (14 cm) con luz LED, decorativo tipo disco o decorativo rosa: A solo $299.00 cada uno
- Inflable calabaza rosa (76 cm): A solo $399.00
- Letrero MDF Hey Boo! (23 cm) o letrero caldero rosa: A solo $169.00 cada uno
- Chocolate Hershey’s mini surtido (251 g): De $121.00 a $93.50
- Gomitas Mancha-T (110 g): De $29.00 a $22.90
- Portarretratos MDF decorado: A solo $99.00 cada uno
- Cruz decorativa Día de Muertos: A solo $149.00 cada una
- Figura decorativa de gato o perro (14 cm): A solo $149.00 cada una
- Figura decorativa catrín o catrina (14 cm): A solo $199.00 cada una
- Figura decorativa catrín o catrina MDF: A solo $299.00 cada una
- Veladora de plástico Día de Muertos Precíssimo: A solo $14.90 cada una
- Veladora vaso Limonero negra o naranja: A solo $29.90 cada una
- Pan de muerto relleno individual (dulce de leche, Hershey’s, Bubulubu, mazapán, Oreo, Panditas, M&M’s o arroz con leche): A solo $30.90 cada uno
Ofertas con Puntos Soriana YA
- Harina para Hot Cakes tradicionales Gamesa (630 g): De $33.00 a $20.00 con 50 puntos
- Azúcar estándar Precíssimo (900 g): A solo $9.90 con 100 puntos
- Puré de tomate condimentado Del Fuerte (210 g): De $10.00 a $5.90 con 20 puntos
- Atún en agua o aceite Tuny (140 g): De $24.00 a $10.90 con 60 puntos cada uno
- Galletas Marías Doradas Gamesa (456 g): De $69.00 a $40.00 con 50 puntos
- Cereal Zucaritas (600 g) o Choco Krispis (540 g) Kellogg’s: De $91.00 a $49.90 con 100 puntos cada uno
- Whisky Buchanan’s 12 años (750 ml): A solo $559.00 con 300 puntos
- Vodka Smirnoff tamarindo (750 ml): A solo $199.00 con 100 puntos
- Cerveza Carta Blanca o Superior (6 pack): A solo $39.90 con 100 puntos
- Alitas Bachoco (700 g): De $239.00 a $179.00 ($125.00 con 300 puntos)
- Insecticida Raid casa y jardín aerosol (400 ml): De $103.00 a $79.90 ($55.90 con 150 puntos)
- Jabón en barra Zote blanco o rosa (200 g): De $14.50 a $11.90 (o GRATIS con 90 puntos)
- Rastrillos desechables Gillette Prestobarba 3 (4 piezas): A solo $99.00 con 100 puntos
- Paleta Payaso (45 g): De $20.00 a $10.00 con 30 puntos
Por ahora, estas ofertas de Soriana estarán disponibles hasta el 28 de septiembre. Antes de lanzarte por ellas, conviene revisar existencias y condiciones de cada promoción, especialmente en los productos sujetos a disponibilidad o a beneficios mediante puntos Soriana YA.