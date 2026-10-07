Uso de IA escala 6% mercado irregular de medicamentos en 2026, advierten farmacéuticos

UNEFARM 2026 Foto: Cortesía

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra Orozco, alertó sobre el uso creciente de la inteligencia artificial para fortalecer redes de comercialización de medicamentos irregulares, con publicaciones donde suplantan la identidad de especialistas o contenido donde se simulan sitios de dispensación de productos.

Durante la rueda de prensa en el marco del 16.º Congreso Nacional Farmacéutico, Becerra Orozco advirtió que según las estimaciones, al cierre de 2026, el mercado ilegal de medicinas e insumos para la salud alcanzará los 38 mil 500 millones de pesos, en donde se integra la comercialización de productos caducados, robados y falsificados.

Recordó que en los últimos años, con el desarrollo digital, la problemática de medicamentos irregulares ha escalado, pues la cifra representa un crecimiento aproximado de 6% respecto al año anterior, derivado principalmente del desarrollo tecnológico utilizado por grupos de la delincuencia que generan perfiles falsos, videos donde se suplantan identidades de personas públicas o especialistas médicos, además de un desarrollo cada vez más sofisticado de empaques.

“Estamos entablando mesas de diálogo entre representantes de la industria farmacéutica, autoridades, especialistas e investigadores, ya que con el desarrollo de la tecnología y la Inteligencia Artificial, surgen nuevos fenómenos en donde debemos delimitar estrategias de contención para evitar que afecten a la salud de la población”, refirió.

Señaló que de acuerdo con algunas valoraciones de la problemática, alrededor de 10% de la población mexicana en algún momento ha tenido acceso a algún medicamento o insumo irregular, lo cual se deriva principalmente por acudir a sitios sin regulación en mercados sobre ruedas, o en sitios web y redes sociales, donde hay contenido donde la IA es utilizada para falsificar los mensajes.

Juvenal Becerra consideró que este fenómeno solicita abordarse con perspectiva regional, ya que requiere la colaboración de especialistas y autoridades internacionales de Centro y Sudamérica, dado que una de las vías de incursión de medicamentos falsificados es la frontera sur, con productos irregulares que incluso llegan de China e India.

UNEFARM 2026 Foto: Cortesía

Refirió que otra de las formas que se utiliza para abastecer el mercado irregular, es el robo de medicamentos, por lo cual resaltó los resultados de distintos operativos implementados por las autoridades federales, en donde se desmanteló una red de robo de transporte de carga, ya que la vía México-Veracruz, era una de las rutas donde más robo de mercancías se venían registrando.

Resaltó que para fortalecer los temas de seguridad en farmacia, las autoridades de la capital del país y el Estado de México en esa materia, han brindado cursos de capacitación y pláticas sobre prevención, lo cual de forma paralela se fortalece impulsando la cultura de la denuncia de delitos.

El líder de Unefarm comentó que en los últimos días se han sostenido encuentros con representantes del gobierno federal y administraciones estatales, con el fin de conocer las diversas medidas que se implementan para fortalecer la profesionalización y operatividad de las farmacias, así como para la aplicación de nuevas medidas tendientes a reforzar los procedimientos de trazabilidad y control de medicamentos, a fin de garantizar el suministro.

El presidente de Unefarm estuvo acompañado por liderazgos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) y de Expo FAC Farmacias y Cuidado Personal, quienes coincidieron en organizar foros de discusión para el uso de Inteligencia Artificial, ya que si bien es cierto que esta herramienta se está aplicando para fortalecer los procedimientos de la industria, también generan retos derivado de su mal uso y aplicación.

Recordó que en México hay alrededor de 28 mil farmacias independientes y regionales, por lo que las tendencias permiten vislumbrar un crecimiento de 8% de cara a 2030, derivado de las necesidades en salud, entre ellas el envejecimiento poblacional, el acceso a medicamentos y el crecimiento de padecimientos crónico-degenerativos.

De acuerdo con Amelaf, hoy en día, el 90% de los medicamentos que se comercializan en una farmacia independiente son genéricos, entre los que se encuentran Paracetamol, Losartán, Metformina, Omeprazol, Diclofenaco y Cloruro de Sodio, principalmente.

Además, Amelaf resaltó el crecimiento de la industria farmacéutica mexicana para los próximos años, lo cual también se refleja en la cifra de exportaciones, donde tan solo a Estados Unidos, representan mil 064 millones de dólares al año, siendo el país del norte, el mayor mercado de medicinas hacia el exterior, ya que representa 35% de exportaciones de medicamentos envasados.

Amelaf destacó la calidad de los medicamentos genéricos mexicanos, los cuales cumplen los procedimientos y normatividad que solicita la autoridad, con lo cual la población tiene acceso a sus medicamentos con un ahorro considerable en precio.