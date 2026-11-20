Dólares La depreciación del peso mexicano se vio reflejada esta semana, en la que la moneda estadounidense volvió a superar la barrera de los 19 pesos mexicanos.

Esta semana, el peso mexicano sufrió una nueva depreciación de más respecto a otras divisas, lo que volvió a colocar el dólar estadounidense por encima de los 19 pesos en bancos y casas de cambio.

¿Por qué se depreció el peso mexicano esta semana?

Según reportes de medios especializados y datos de Banxico, el miércoles 18 de noviembre la moneda nacional registró una de sus peores caídas intradía en meses (alrededor de 2.26 %), al ubicarse cerca de 18.85 pesos por dólar.

Esto se debió en gran medida a las minutas de la Reserva Federal, que mostraron que casi todos los miembros del FOMC anticipan nuevos aumentos de tasas para contener una inflación que sigue por encima del 3 %. El índice DXY del dólar se fortaleció y los mercados globales reaccionaron con aversión al riesgo en divisas emergentes.⁠

El jueves 19 de noviembre la depreciación se profundizó. El peso cerró en aproximadamente 19.11 y 19.12 pesos por dólar, su nivel más débil desde junio de 2025.

La publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria de Banxico reforzó las expectativas de un sesgo más acomodaticio, con posibilidad de recortes adicionales o un periodo prolongado sin alzas. Esto estrechó aún más el diferencial de tasas con Estados Unidos y diluyó el atractivo de las estrategias de carry trade que habían sostenido al peso en meses anteriores.⁠

Analistas de instituciones como Grupo Financiero Base, Monex y otros destacaron que el peso acumula una depreciación cercana al 13 % desde mínimos de septiembre (alrededor de 16.85 pesos) y que factores como el retiro de recomendaciones de sobreponderación por parte de algunos bancos internacionales y posiciones netas más negativas en el mercado de futuros también contribuyeron.⁠

¿En cuánto está el dólar este viernes 20 de noviembre?

Ahora, este viernes 20 de noviembre, el tipo de cambio mostraba una moderada recuperación y se ubicaba en un rango aproximado de 19.00 a 19.07 pesos por dólar.

Como la jornada aún no ha cerrado (el cierre de Banxico se publica habitualmente por la tarde), el valor final del viernes dependerá de la evolución del dólar global, los rendimientos de los Treasuries y la asimilación de las minutas. Fuentes especializadas coinciden en que la presión sobre el peso responde principalmente a la expectativa de una Fed más restrictiva frente a un Banxico más permisivo, lo que reduce el atractivo relativo de los activos denominados en pesos.