La aviación privada, el arte contemporáneo y el universo del lujo se dieron cita durante la cuarta edición de AVIART 2026, un encuentro organizado por Global Jet Set que reunió a empresarios, directivos, representantes de marcas y personalidades en un hangar privado de Toluca, Estado de México.

Celebrado el viernes 20 de noviembre, el evento combinó la exhibición comercial de aeronaves con intervenciones artísticas, experiencias de marcas y oportunidades de vinculación empresarial, con el propósito de acercar a los asistentes al mercado de la aviación ejecutiva y a distintas industrias vinculadas con el estilo de vida de lujo.

AVIART 2026 Para 2027, el evento evolucionará hacia AVIART Week, con una semana de experiencias exclusivas.

El arte transforma aeronaves y automóviles de lujo

Uno de los principales atractivos de AVIART 2026 fue la participación de tres artistas que utilizaron piezas representativas de la aviación y el automovilismo como soportes para sus intervenciones.

El artista Alejo realizó una intervención sobre un helicóptero, mientras que Miguel Gaval trabajó sobre un automóvil McLaren. Por su parte, Teo Coronas intervino un jet privado, integrando su propuesta artística a una de las piezas más representativas del encuentro.

Estas colaboraciones permitieron explorar el diálogo entre el arte y la ingeniería, al trasladar las expresiones creativas a vehículos y aeronaves habitualmente asociados con la innovación tecnológica, la exclusividad y el diseño.

Las tres intervenciones formaron parte de la experiencia visual de AVIART 2026, ampliando el concepto tradicional de una exhibición de aviación privada.

AVIART EXPO El empresario y productor de moda fue uno de los coordinadores del evento.

Seis aeronaves disponibles para venta

En su vertiente comercial, AVIART 2026 presentó seis aeronaves privadas en plataforma, todas disponibles para su adquisición, lo que permitió a los asistentes conocer de cerca diferentes modelos y categorías del mercado de la aviación ejecutiva.

La exhibición representó una muestra de la oferta de Global Jet Set, empresa que cuenta con un inventario más amplio de aeronaves disponibles para venta.

Además de su componente social, AVIART busca consolidarse como un espacio de encuentro entre potenciales compradores, empresarios y participantes de la industria, facilitando el acercamiento a un sector que ofrece soluciones de movilidad privada.

AVIART 2026 EXPO La productora Carla Estrada y el diseñador de moda Gustavo Matta fueron invitados especiales.

Marcas internacionales se suman a la experiencia

La cuarta edición contó con la participación de empresas nacionales e internacionales de diversos sectores, entre ellas BMW, Samsung, Miami Real Investment, Arbore Real Estate de Dubái, St-Germain y Grupo Posadas.

La presencia de estas marcas permitió ampliar la propuesta del encuentro más allá de la aviación, incorporando experiencias relacionadas con la industria automotriz, la tecnología, las inversiones inmobiliarias, la hospitalidad y el entretenimiento.

AVIART reunió así a representantes de diferentes industrias dentro de un mismo entorno, en el que los negocios, el arte y las experiencias de estilo de vida formaron parte de una propuesta conjunta.

AVIART Week 2027: de una noche a una semana dedicada al lujo

Tras su cuarta edición, Global Jet Set anunció una nueva etapa para el encuentro. En 2027, AVIART evolucionará hacia AVIART Week, un formato que ampliará el programa de una sola noche a una semana de actividades.

La propuesta contempla experiencias de alta joyería, cenas en restaurantes Michelin, encuentros privados, actividades gastronómicas y colaboraciones especiales con distintas marcas.

Con esta transformación, los organizadores buscan ampliar el alcance del proyecto y fortalecer los vínculos entre los sectores de aviación privada, hospitalidad, arte, negocios y estilo de vida.

AVIART Week representa una evolución del concepto original, al plantear una agenda de experiencias desarrolladas en torno al universo del lujo y las oportunidades de vinculación empresarial.

La próxima edición buscará dar continuidad a una plataforma que, desde la aviación privada, incorpora nuevas expresiones artísticas, comerciales y de hospitalidad.