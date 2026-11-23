Mercado Libre rompe récord histórico en El Buen Fin 2026: ¿qué fue lo que más compraron los mexicanos?

El Buen Fin 2026 dejó una cifra que confirma el apetito de los mexicanos por las compras en línea: Mercado Libre registró el día de mayores ventas de toda su historia. El récord llegó el lunes 16 de noviembre, cuando miles de consumidores aprovecharon las promociones para renovar sus dispositivos, comprar artículos para el hogar y llenar el carrito con productos de distintas categorías.

La plataforma alcanzó un pico de más de 6 mil compras por minuto durante la hora de mayor actividad, una cifra que refleja el movimiento que generó una de las temporadas comerciales más importantes del país.

La edición de este año se realizó del 13 al 17 de noviembre y contó con más de 60 millones de ofertas disponibles en el marketplace. Durante esos cinco días, Mercado Libre recibió millones de visitas de usuarios interesados en encontrar descuentos, comparar precios y aprovechar las alternativas de pago.

Pero, más allá del récord, hay un dato que llama la atención: la tecnología volvió a dominar el valor de las compras, mientras que los productos de belleza y cuidado personal destacaron por la cantidad de unidades vendidas.

¿Qué fue lo que más compraron los mexicanos en Mercado Libre durante El Buen Fin 2026?

Los consumidores tuvieron preferencias bastante variadas, aunque los dispositivos electrónicos se llevaron buena parte del protagonismo cuando se habla del valor total de las ventas.

Entre los productos que encabezaron esta categoría destacaron los teléfonos inteligentes de Apple y Samsung, además de una consola que continúa despertando el interés de los aficionados a los videojuegos.

De acuerdo con los resultados compartidos por la compañía, estos fueron los cinco productos con mayor valor de ventas:

Apple iPhone 18 Pro Max.

Samsung Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra.

Nintendo Switch 2.

Apple iPhone 18 Pro.

La lista deja ver que los smartphones de gama alta mantuvieron una presencia importante durante la campaña. También destaca Nintendo Switch 2, que se colocó entre los artículos con mayor valor comercial.

Belleza y cuidado personal también conquistaron los carritos

Aunque los dispositivos tecnológicos concentraron buena parte del valor de las operaciones, cuando se revisa el número de unidades vendidas aparece otro protagonista: la belleza.

Los productos de cuidado personal y cosmética tuvieron una participación destacada, con artículos de marcas conocidas que consiguieron llegar a numerosos hogares mexicanos.

Estos fueron algunos de los productos más vendidos por volumen:

Dove Sérum Corporal con Niacinamida.

Kit Garnier Express Aclara.

Sérum de ácido hialurónico L’Oréal Revitalift.

Labial Maybelline SuperStay Matte Ink.

Sérum antimanchas Garnier Express Aclara.

La diferencia entre ambas listas es interesante: mientras los celulares y videojuegos destacaron por el valor de sus ventas, los productos de belleza sobresalieron por la cantidad de piezas adquiridas.

Estas fueron las categorías que generaron más ventas

El interés de los compradores no se concentró exclusivamente en la tecnología. Durante los cinco días de promociones, otras categorías también registraron una importante actividad comercial.

Las áreas con mayor valor de ventas fueron:

Smartphones y tablets. Calzado. Accesorios para autos y camionetas. Herramientas. Muebles.

En cuanto a la distribución geográfica, el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz encabezaron la participación en ventas.

Esto muestra que el interés por las compras digitales se extendió por distintas regiones del país, con consumidores que aprovecharon las ofertas para adquirir desde productos tecnológicos hasta artículos para renovar sus espacios.

Entregas rápidas y meses sin intereses: así se movieron las compras

Conseguir un buen descuento es atractivo, pero recibir el pedido sin tener que esperar demasiado también forma parte de la experiencia de compra.

Durante El Buen Fin 2026, Mercado Libre informó que el 50% de los envíos se realizaron el mismo día o al día siguiente. Además, el 19% de los pedidos llegó a su destino en menos de 24 horas.

La operación logística tuvo que responder a una demanda considerable, especialmente durante las jornadas de mayor actividad.

En materia de financiamiento, las soluciones de Mercado Pago también tuvieron un papel importante. La tarjeta de crédito de la plataforma, Mercado Créditos y el dinero disponible en cuenta representaron el 34% del valor total de los pagos procesados dentro del marketplace.

Por otra parte, Mercado Pago se posicionó como el principal emisor de crédito dentro de la plataforma, con una participación del 28%.

¿Y qué pasó con los meses sin intereses? El plazo de tres meses fue el más utilizado, al concentrar el 17% de las compras realizadas bajo este esquema.

Mercado Libre supera su propio récord en El Buen Fin

Para David Geisen, director general de Mercado Libre México, los resultados reflejan la importancia que ha adquirido el comercio electrónico en el país y el papel que desempeñan tanto las soluciones de pago como la infraestructura logística para atender a los consumidores.

Con más de 60 millones de ofertas y un récord histórico de operaciones, El Buen Fin 2026 se convirtió en una de las jornadas más importantes para Mercado Libre.

Y aunque los smartphones se llevaron buena parte de la atención, los datos dejan otra lectura: los mexicanos también aprovecharon las promociones para comprar productos de belleza, calzado, herramientas y artículos para el hogar. Al parecer, este año los carritos digitales tuvieron espacio para prácticamente todo.

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