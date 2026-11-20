El mercado laboral actual en enfrenta una profunda transformación digital impulsada por la adopción masiva de la inteligencia artificial en diversas industrias. A pesar de que México muestra un ritmo de integración tecnológico más lento en comparación con Estados Unidos, las empresas mexicanas mantienen una perspectiva optimista sobre el impacto de estas herramientas. Para destacar en las entrevistas de trabajo, los candidatos deben demostrar competencias digitales y adaptabilidad sobre el uso de ellas. Asimismo, las habilidades humanas, tales como el liderazgo y la comunicación efectiva, cobran cada vez más relevancia frente a la automatización de los procesos.

Sin embargo, un nuevo estudio realizado en octubre por Indeed, en el marco de FutureWorks México 2026, revela que la tecnología debe mejorar, no reemplazar, la toma de decisiones humanas.

En este contexto, la plataforma que registra más de 10 millones de visitas mensuales, la creación o actualización de más de medio millón de currículums y la publicación de nuevas ofertas de empleo al mes, permite evaluar con precisión cómo la Inteligencia Artificial (IA) se está extendiendo a través de la economía nacional.

Más del 4% de las ofertas de trabajo en México mencionan IA (llegando a 6.5% para la ciudad de México), así lo menciona Pawel Adrjan, economista y director senior de investigación económica de Indeed durante una entrevista para La Crónica de Hoy sobre el panorama laboral, dijo:

La IA está transformando los trabajos, sin duda ninguna. Esto lo vemos también en nuestros mismos datos; por ejemplo, en México más del 4% de ofertas de empleo mencionan explícitamente la inteligencia artificial, y eso es mucho porque ha venido prácticamente desde cero hace unos años, y la tendencia sigue siendo al alza. En la Ciudad de México es del 6.5%."

Adrjan enfatiza que la demanda de competencias digitales ya no se limita a las áreas tradicionales de desarrollo informático:

“Vemos como los requisitos relacionados con la inteligencia artificial están penetrando y se están expandiendo por diferentes ramas del mercado de trabajo, y también es algo que ya no está encerrado en el departamento de informática, solo en los trabajos tecnológicos. Vemos que las empresas están pidiendo que la gente utilice diferentes herramientas y la inteligencia artificial en muchas otras ramas: puestos de ventas, creativos, diseño gráfico, gestión de contenidos. No son solo los puestos de ingenieros de IA, sino que lo vemos en todos nuestros trabajos.”

Esta transformación coincide con las métricas del sector empresarial. De acuerdo con los datos del Banco de México citados durante el diálogo. Alrededor del 48.5% de las empresas mexicanas con más de 100 empleados reporta utilizar actualmente tecnologías de IA en sus operaciones de negocio.

La tecnología ofrece oportunidades, pero también presenta desafíos de habilidades humanas y la brecha generacional

La acelerada incorporación de algoritmos ha redefinido las prioridades de contratación de las empresas. En medio del avance digital, las habilidades humanas se ha consolidado como el requisito más crítico en las descripciones de empleo.

En palabras del especialista, el mercado laboral exige una combinación equilibrada entre competencias técnicas y capacidades socioemocionales:

“Hemos hecho un ejercicio en el que preguntamos a los asistentes cuáles son las tres habilidades que más buscan ahora a la hora de contratar: la número uno fue la adaptabilidad, y la dos y la tres eran comunicación y liderazgo. Esto es algo que también vemos en los datos: incluso para los puestos técnicos en la industria y la tecnología, entre las competencias que más han crecido en los últimos años en lo que piden las empresas en las descripciones de puestos está la comunicación y el liderazgo, además de competencias relacionadas con Big Data y la nube como apoyo al desarrollo de la IA.

Adrjan subraya la relevancia estratégica de estas capacidades para las nuevas generaciones de profesionales, la adopción de la IA plantea retos distintos, según la trayectoria profesional y la edad de los trabajadores. En México, el uso generalizado de la IA aún se encuentra por debajo de los niveles observados en Estados Unidos y otros países de América Latina, lo que evidencia la necesidad de una mayor inversión en capacidades digitales.

Al abordar esta brecha generacional, Pawel Adrjan, contrapuso la posición de los recién egresado universitarios frente a la de profesionales de mayor antigüedad:

“Los retos para la gente joven y la gente mayor son muy distintos. Los trabajadores mayores tienen más experiencia en lo que fue el trabajo antes de la IA, por lo que cuentan con buenos conocimientos del contexto, de lo que hay que pedirle a la IA y de cómo interpretar sus resultados en el marco de la empresa, pero pueden requerir mayor experiencia con las herramientas digitales.

Por su parte, los estudiantes universitarios y recién egresados ya han vivido la IA en sus procesos de aprendizaje y estudios, pero no tienen tanta experiencia organizativa como para guiar a la IA y darle contexto. Tienen que ser conscientes de que deben aprender esa parte para poder gestionar adecuadamente la tecnología.”

En cuanto a la integración de la IA, su uso varía significativamente según la generación. Los millennials encuestados lideran el uso diario general en el lugar de trabajo, con un 54% que utiliza IA varias veces al día. En la adquisición de talento, la generación Z lidera la fase de prueba (37%), mientras que los baby boomers muestran el nivel más alto de uso estructurado en procesos de múltiples etapas (26%).

El principal beneficio esperado de la IA en el reclutamiento es liberar a los equipos de tareas administrativas y repetitivas (30%), seguido de mejoras en la selección de candidatos (24%), la experiencia del candidato (24%), la velocidad de contratación (23%), la productividad (23%) y la toma de decisiones basada en datos (23%). Esto coincide con las tendencias generales del mercado, donde el 39.1% de las empresas que adoptan IA reportan mayores ventas por empleado.

La redefinición del reclutamiento: Del fin de las Cartas de Motivación al nuevo CV

“Hay ciertos elementos del proceso de búsqueda de trabajo que antes se usaban mucho y que ya no tienen sentido. Por ejemplo, la carta de motivación ha perdido su significado porque hoy en día el reclutador no puede saber si esa carta fue escrita por la persona o por la inteligencia artificial; por lo tanto, deja de ser una señal clara de las competencias del candidato.”

Frente a esta situación, Adrjan aconseja reestructurar el currículum vitae orientándolo hacia la comprobación de resultados y el uso práctico de herramientas tecnológicas:

“En el currículum es fundamental destacar ejemplos concretos de cómo la persona se ha sabido adaptar para utilizar la inteligencia artificial en su trabajo, acompañados de los resultados medibles que ha logrado obtener”, señaló el director.

La transformación del mercado de trabajo en México demuestra que la inteligencia artificial no actúa como un sustituto del talento, sino como un acelerador que exige redefinir el valor de las capacidades humanas, garantizar la ética en los procesos corporativos y fortalecer la formación digital en todos los niveles generacionales.

Metodología:

Se realizó un estudio con 402 tomadores de decisiones en el área de recursos humanos. El cuestionario se aplicó mediante un formulario en línea en octubre de 2026. Entre los participantes, el 52% fueron mujeres y el 48% hombres.