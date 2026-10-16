¿Contrataste radio o trunking con Nextel? Así puedes pedir tu reembolso y bonificación según AT&T México (Pexels)

El día de hoy, viernes 16 de octubre, AT&T ha publicado un comunicado anunciando a todos los clientes de Nextel (ahora AT&T) que podrán unirse a la acción colectiva para solicitar el reembolso por la contratación de su servicio de radio o trunking en el periodo de septiembre de 2008 al 29 de febrero de 2012.

Después de un largo conflicto legal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se ha resuelto que la compañía móvil tendrá que reembolsar los pagos de los usuarios por dicho servicio; además, se les tendrá que dar el 20% de bonificación, así como pagar los gastos y honorarios que la tramitación del proceso genere.

¿Cómo pedir tu reembolso si contrataste radio o trunking con Nextel?

Este fallo se da después de que la Profeco considerara que los servicios prestados por la compañía no fueron eficientes, por lo que aquellos clientes que contrataron el servicio de radio o trunking desde septiembre del 2008 hasta el 29 de febrero de 2012 podrán solicitar su reembolso y bonificación al adherirse a la acción colectiva en un plazo no mayor a 18 meses.

De acuerdo al comunicado, aquellas personas que se quieran unir a la acción colectiva podrán solicitar información en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; ahí tendrán que preguntar por la acción colectiva 271/2022.

También se podrán comunicar con la representante común de la colectividad LM Krasovsky Asociados, Sociedad Civil, a través de Luis Miguel Krasovsky Prieto.

¿Qué es el radio o trunking?

El servicio de radiocomunicación trunking, también conocido como acceso troncalizado, es un sistema de radio bidireccional que era administrado por el controlador, o sea, una computadora industrial capaz de gestionar canales, lo que permitía a los usuarios compartir múltiples frecuencias de comunicación.

En México, este servicio se hizo muy popular a través de la compañía Nextel, la cual fue adquirida en 2015 por AT&T. No obstante, los usuarios presentaron una acción colectiva en contra de la compañía debido a que el servicio presentaba fallas constantes, además de haber cargos por funciones que nunca fueron recibidas, entre otras cosas.