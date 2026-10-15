Buen Fin 2026: ¿quiénes recibirán el aguinaldo en noviembre y cuándo se deposita?

¿Quiénes recibirán el aguinaldo antes del Buen Fin 2026? Foto: Especial

El Buen Fin 2026 está casi a la vuelta de la esquina con cinco días de promociones en una extensa lista de tiendas y comercios en todo México. Será del del viernes 13 al martes 17 de noviembre cuando estos precios especiales estén disponibles para todo el píblico.

Además, para un grupo de la población, estas fechas coincidirán con el depósito de una parte del aguinaldo, esas son las personas pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Quiénes recibirán el aguinaldo durante el Buen Fin 2026?

De acuerdo con el calendario publicado por el ISSSTE, las personas pensionadas de este instituto recibirán la primera parte de su aguinaldo durante la primera quincena de noviembre. Esto significa que el depósito está previsto antes o durante los días previos al Buen Fin, que comenzará el 13 de noviembre.

¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE y el aguinaldo?

El calendario de pagos señalado para el cierre de 2026 contempla varias fechas importantes para los pensionados del ISSSTE:

29 de octubre de 2026: pago correspondiente a la pensión de noviembre.

pago correspondiente a la pensión de noviembre. Primera quincena de noviembre: depósito de la primera parte del aguinaldo.

depósito de la primera parte del aguinaldo. 27 de noviembre de 2026: pago de la pensión correspondiente a diciembre.

pago de la pensión correspondiente a diciembre. Enero de 2027: entrega de la segunda parte del aguinaldo.

¿Todos los trabajadores recibirán el aguinaldo durante el Buen Fin?

No necesariamente. El calendario de pago anticipado mencionado en esta información corresponde a las personas pensionadas del ISSSTE. Para las personas trabajadoras sujetas a la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivale, como mínimo, a 15 días de salario.

Además, cabe destacar que quienes no hayan cumplido un año de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado.

Por ello, es impoirtanmte que sepas que no debes asumir que tu empresa está obligada a depositar el aguinaldo durante el Buen Fin.

Recomendaciones

Una de las principales recomendaciones que te hacemos es comparar precios, revisar las condiciones de pago y distinguir entre una necesidad y una compra impulsiva ayuda a evitar deudas que se prolonguen durante los primeros meses de 2027.

También es importante conservar los comprobantes y verificar que las promociones anunciadas por los establecimientos sean claras. El objetivo es aprovechar los descuentos sin comprometer el dinero destinado a gastos esenciales.