Profeco alerta por falla en Honda Accord Hybrid; llaman a revisión a mil 954 vehículos

Honda Accord Hybrid

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) replicó el llamado a revisión emitido por Honda de México para mil 954 vehículos Accord Hybrid, modelos 2023, 2024 y 2025, debido a un desperfecto en el sistema informático del automóvil que podría ocasionar una pérdida de potencia durante la marcha.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, la falla está relacionada con el sistema interno de la computadora del vehículo (CPU). Como consecuencia, existe la posibilidad de que se enciendan indicadores en el velocímetro y se active el modo denominado “listo para apagarse”, lo que provocaría que el automóvil reduzca progresivamente su velocidad hasta detenerse.

Ante este riesgo, Honda de México informó que los distribuidores autorizados realizarán una actualización del Módulo de Control de Encendido (ICM), sin costo para las personas propietarias de las unidades involucradas.

La campaña de revisión comenzó en noviembre pasado y permanecerá vigente por tiempo indefinido, según la información proporcionada por la empresa.

Los propietarios de los vehículos contemplados en el llamado serán contactados mediante correo electrónico o vía telefónica para informarles sobre el procedimiento y facilitar la programación de una cita en un distribuidor autorizado.

La Profeco exhortó a las personas que tengan un Honda Accord Hybrid de los años señalados a verificar si su unidad está incluida en la campaña y a ponerse en contacto con la automotriz para recibir orientación.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles del llamado a revisión o solicitar asistencia a través de los siguientes canales oficiales de Honda de México:

Sitio web: https://www.honda.mx/

https://www.honda.mx/ Consulta del llamado a revisión: https://www.honda.mx/recall?section=autoshonda

https://www.honda.mx/recall?section=autoshonda Correo electrónico: atenciona_clientes@hdm.honda.com

atenciona_clientes@hdm.honda.com Teléfono gratuito: 800 368 8500

La intervención no tendrá costo para los propietarios de los vehículos incluidos en la campaña.

Con este aviso, la Profeco busca que los consumidores conozcan los posibles riesgos asociados con la falla y puedan solicitar oportunamente la revisión correspondiente, con el propósito de reducir la posibilidad de incidentes derivados de una eventual pérdida de potencia.