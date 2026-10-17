En un mundo obsesionado por lo nuevo, lo familiar ganó valor

Hay una paradoja interesante en la industria del entretenimiento. Nunca tuvimos tanto contenido disponible y, al mismo tiempo, nunca se sintió tan natural volver a aquello que ya conocíamos.

La música que sonaba hace décadas encuentra nuevas audiencias. Series que terminaron hace años siguen entre las favoritas de diferentes generaciones. Algunas franquicias han sido redescubiertas. Artistas que vuelven a los escenarios y encuentran no solo a quienes crecieron con ellos, también a jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando esas canciones fueron lanzadas.

Tal vez la nostalgia solo es la parte más visible de un cambio mayor en el comportamiento del consumidor.

Vivimos una era de abundancia. Tenemos acceso prácticamente ilimitado a películas, series, música y vídeos. Pero la abundancia también trajo un nuevo problema: elegir.

Cuanto mayor es la oferta, mayor es también el esfuerzo que requiere navegar entre tantas opciones. Y, en determinados momentos, no queremos necesariamente descubrir algo nuevo. Queremos simplemente disfrutar.

Es en este contexto que el llamado comfort content gana relevancia. Son aquellas películas, series o programas a los cuales volvemos porque sabemos qué vamos a encontrar. No necesitamos sorpresas. El valor está justamente en la familiaridad.

Este comportamiento ha comenzado a ser estudiado por la academia. Una investigación publicada en 2025 por investigadores de América Latina analizó por qué las personas ven nuevamente películas y series a pesar de tantas opciones nuevas. El estudio relaciona este hábito a la búsqueda de estabilidad y previsibilidad. En otras palabras, volver a una historia conocida también puede ser una forma de confort.

Pero existe una segunda dimensión de este fenómeno que considero aún más interesante: el pasado no pertenece solo a quienes lo vivieron.

En México lo vimos con “Aquí No Es Así”, del grupo de rock Caifanes, una canción lanzada originalmente en 1994 que décadas después volvió a circular y a conectar con audiencias más jóvenes. Este ejemplo ayuda a entender un comportamiento cada vez más visible: las nuevas generaciones también están descubriendo referencias culturales que surgieron mucho antes de que nacieran.

Esto cambia la manera en que miramos la nostalgia. Para una generación, determinado contenido puede representar una memoria afectiva. Para otra, un descubrimiento.

Un joven de la Gen Z puede escuchar una canción de los años 80 por primera vez, descubrir una serie de los 90 en una plataforma de streaming o conocer a un personaje décadas después de que haya entrado en la cultura popular. Lo que es un recuerdo para alguien, puede ser una novedad para otro.

Las plataformas digitales y los nuevos hábitos de consumo han acelerado este fenómeno. Canciones que fueron populares entre generaciones anteriores reaparecen incorporadas a nuevos códigos, tendencias y formas de expresión. En pocos segundos, una referencia de otra época puede conectar con una emoción o una estética y encontrar una audiencia completamente nueva.

Tal vez sea justamente por eso que algunas historias consiguen atravesar y conectar con tantas generaciones.

Para la industria del entretenimiento, hay una provocación importante aquí.

Durante mucho tiempo, novedad fue prácticamente sinónimo de valor. La lógica de la industria siempre nos empujó hacia el próximo lanzamiento, el próximo estreno, el próximo fenómeno. Y, claro, seguiremos necesitando crear nuevas historias.

Pero tal vez hayamos subestimado el valor de aquello que ya conquistó un lugar en la vida de las personas.

Esto no significa simplemente rescatar catálogos antiguos o producir remakes. Significa entender que el contenido tiene ciclos de vida mucho menos lineales de lo que imaginábamos. Una historia puede tener su momento, desaparecer durante algunos años y regresar en un contexto completamente diferente. Puede volver a partir de una recomendación, una conversación o una nueva forma de consumo, encontrar una nueva audiencia y adquirir otro significado.

En ese sentido, el valor de una historia ya no depende únicamente del momento en que fue lanzada. También depende de su capacidad de ser redescubierta, reinterpretada y conectada con nuevas generaciones.

Para las plataformas, esto cambia también el papel de la curaduría. En un universo de oferta prácticamente infinita, no basta con hacer disponible el contenido. Es necesario ayudar a las personas a encontrar aquello que quieren ver, incluso cuando aún no saben exactamente qué están buscando.

A veces será una novedad. En otras, será una historia que conocen de memoria. Y, muchas veces, será algo antiguo que, para ellas, es completamente nuevo.

La nostalgia, por lo tanto, no significa rechazo a lo nuevo. El consumidor no está eligiendo entre descubrir y revisitar. Quiere las dos cosas.

El desafío para la industria tal vez sea dejar de pensar en lo nuevo y en lo antiguo como fuerzas opuestas.

En un mercado disputado por la atención, crear la próxima gran historia continuará siendo fundamental. Pero reconocer el valor de las historias que ya significan algo para las personas puede ser igualmente poderoso.

Porque, en un mundo obsesionado por lo próximo, a veces lo que queremos es simplemente encontrar algo que nos haga sentir en casa.