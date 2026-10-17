Profeco enseña con “Tecnología Doméstica” a preparar pasta lavatrastes por 26 pesos

Lavatraste líquido profeco Bottles with different detergents on white background (Olga Yastremska, New Africa, Afr)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una receta para elaborar pasta lavatrastes en casa con una inversión de 26.36 pesos por cada 200 gramos, como parte de sus recomendaciones para reducir los gastos cotidianos de las familias.

La preparación forma parte de las Tecnologías Domésticas que la dependencia difunde a través de la Revista del Consumidor. La fórmula fue validada por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y apareció en la edición de octubre, con ingredientes que pueden conseguirse en establecimientos como droguerías.

Ingredientes para la preparación de la atrases casero

De acuerdo con la receta, elaborar la pasta requiere aproximadamente 40 minutos de trabajo, además de un periodo de reposo de entre 24 y 36 horas antes de utilizarla. Para obtener los 200 gramos se necesitan los siguientes ingredientes:

10 cucharadas de Jordapon (cocoil isetionato de sodio o SCI).

5 cucharaditas de bicarbonato.

1¼ cucharaditas de ácido cítrico.

Media taza de agua purificada.

Una pizca de colorante vegetal verde.

Media cucharadita de alcohol de 96 grados.

Media cucharadita de vinagre blanco.

2½ cucharaditas de glicerina.

20 gotas de esencia aromática, de la preferencia de quien la prepare.

La Profeco indica que el Jordapon, el ácido cítrico, la glicerina y la esencia pueden adquirirse en droguerías. También se requiere un cubrebocas, un recipiente de vidrio con capacidad de 500 mililitros, un recipiente de plástico de la misma capacidad con tapa, una cuchara sopera, una cuchara cafetera y una taza medidora.

¿Cómo elaborar la pasta lavatrastes de Profeco?

El primer paso consiste en colocarse el cubrebocas y mezclar en el recipiente de plástico el Jordapon, el bicarbonato y el ácido cítrico, hasta conseguir que los ingredientes queden integrados.

En otro recipiente, esta vez de vidrio, se debe combinar el agua purificada con el colorante vegetal, el alcohol, el vinagre blanco, la glicerina y la esencia aromática. Es necesario remover la mezcla para incorporar los componentes líquidos antes de continuar con la preparación.

Una vez lista, la mezcla líquida se vierte en el recipiente de plástico que contiene los ingredientes secos. Después, se revuelve todo hasta obtener una pasta uniforme y se compacta con ayuda de la cuchara para darle forma.

Al terminar, el producto debe permanecer en reposo entre 24 y 36 horas, dentro del recipiente tapado. También se recomienda colocar una etiqueta que indique la fecha de elaboración y la leyenda: “Manténgase fuera del alcance de niñas y niños”.

Alternativa para la economía familiar

Las Tecnologías Domésticas de la Profeco buscan ofrecer opciones para elaborar en casa productos de uso cotidiano a un costo menor que el de algunos artículos comerciales, de manera que las familias puedan organizar mejor sus gastos.

Además del ahorro, estas preparaciones pueden servir como punto de partida para quienes desean aprender nuevas habilidades o desarrollar una actividad económica mediante la elaboración y venta de productos caseros.

Con esta receta, la dependencia propone una alternativa para preparar pasta lavatrastes con ingredientes específicos y un procedimiento que puede realizarse en el hogar.