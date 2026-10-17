Segurenta y Sofimex impulsan una fianza de arrendamiento más ágil y económica

La colaboración con Sofimex forma parte de la estrategia de Segurenta para ampliar sus alternativas de protección

La colaboración busca fortalecer la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos, mientras Segurenta presenta sus servicios al gremio inmobiliario y promueve alternativas para proteger los contratos de renta.

Segurenta y Sofimex impulsan una colaboración para ofrecer una fianza de arrendamiento más ágil y económica, con el objetivo de respaldar el pago de la renta conforme a las condiciones establecidas en la póliza y fortalecer la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias.

De acuerdo con la información difundida por Segurenta, la alianza combina los 85 años de experiencia de Sofimex en el sector de las fianzas con los 18 años de trayectoria de Segurenta en la protección inmobiliaria. La propuesta busca ofrecer herramientas de respaldo a propietarios e inquilinos durante la celebración de contratos de arrendamiento.

Entre los servicios que ofrece Segurenta se encuentran la investigación del arrendatario, la elaboración de contratos personalizados, la protección jurídica integral y la recuperación del inmueble. Estas alternativas están dirigidas a atender algunos de los riesgos que enfrentan las partes involucradas en el mercado de alquiler.

Como parte de sus actividades de acercamiento con el sector, Segurenta participó en el encuentro Inteligencia Inmobiliaria, celebrado en Veracruz, donde instaló el stand 14 para presentar sus servicios a propietarios, inquilinos, agentes inmobiliarios y otros integrantes del gremio.

Además, el equipo de la empresa grabó cápsulas informativas para redes sociales con explicaciones sobre las alternativas disponibles para proteger una renta y brindar mayor respaldo a las operaciones de arrendamiento.

En el encuentro participaron el director general de Segurenta, José Antonio Valle; Dania Serrano, directora de Jalapa, y Alicia Pegueros, directora de Veracruz Puerto. La empresa también agradeció la invitación de José Antonio Tiburcio, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México, A.C.

La colaboración con Sofimex forma parte de la estrategia de Segurenta para ampliar sus alternativas de protección en el arrendamiento y acercar estos servicios a los profesionales del sector inmobiliario.

No obstante, la información difundida no especifica el costo de la fianza, los requisitos para contratarla ni los tiempos de respuesta. Estos elementos requieren confirmación adicional para conocer las condiciones del producto y compararlo con otras opciones disponibles en el mercado.