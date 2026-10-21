Acuerdan Concamin y Oaxaca incrementar compra de mango del Itsmo

Oaxaca cuadriplicará la venta de mango del Itsmo con este acuerdo (La Crónica de Hoy)

Senadores de Morena destacaron el acuerdo entre la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y el gobierno de Oaxaca para elevar de 2,000 a 9,400 toneladas las compras de mango producido en la región del Istmo de Tehuantepec.

El convenio prevé que la adquisición de mango producido en el Istmo pase de 2 mil a 9 mil 400 toneladas, un incremento superior al 400 por ciento, y que la derrama económica anual crezca de 14 a 60 millones de pesos. Estos recursos beneficiarán directamente a productores, jornaleros y familias de la región.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el Senado, Antonino Morales Toledo aseveró que el acuerdo no solo favorece al mango, pues también se vislumbran oportunidades para la papaya y la piña, lo que amplía mercados y fortalece las cadenas productivas.

Morales Toledo reiteró su respaldo a los acuerdos que unen al gobierno estatal, la industria y los productores, y confió en que este modelo de cooperación se replique en otras regiones del estado. Señaló que la articulación entre los sectores público y privado es clave para consolidar el desarrollo regional y aprovechar el potencial del Istmo de Tehuantepec como polo logístico y productivo del país.

El legislador recordó que Oaxaca rompió récord de exportación de mango este año hacia Canadá., Estados Unidos y la Unión Europea con 156,242 toneladas de Ataulfo y Tommy provenientes del Istmo. Mientras que, a nivel nacional, es el primer estado productor de esta fruta.

“El diálogo entre gobierno, empresas y productores está dando resultados concretos para el campo y para la economía familiar”, señaló