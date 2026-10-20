Martimiércoles Chedraui 20 y 21 de octubre 2026: las ofertas en frutas y verduras que sí conviene aprovechar esta semana

Martimiércoles Chedraui: Lista completa de descuentos para mañana 3 de junio Conoce cuáles son las ofertas disponibles del Martimiércoles de Chedraui para este miércoles 3 de junio (Pexels)

El Martimiércoles de Chedraui volvió a colocarse entre las búsquedas más fuertes de la semana gracias a sus promociones en frutas y verduras para este 20 y 21 de octubre de 2026.

La cadena lanzó descuentos especiales en productos frescos y básicos de cocina y esta edición trae varios precios que no puedes dejar pasar.Entre los productos más llamativos aparecen el pepino verde, el aguacate Hass, el plátano Chiapas y el tomate saladet, ingredientes que prácticamente son necesarios en cualquier cocina mexicana y que esta semana llegan con precios más relajados.De acuerdo con distintos reportes publicados este martes, algunos artículos registran rebajas importantes frente a otras cadenas comerciales.

Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 20 y 21 de octubre 2026

Frutas

Manzana Golden chica en bolsa a $29.50 el kilo.

Flor de Jamaica Chedraui a $49.90 la bolsa de 250 g.

Kiwi a $88.00 el kilo.

Manzana Sugar Bee a $59.90 el kilo.

Naranja Paramount a $42.50 el kilo.

Plátano Macho a $29.50 el kilo.

Toronja importada a $44.50 el kilo.

Zarzamora a $42.90 el domo.

Piña Gota Miel a $32.00 el kilo.

Plátano Chiapas a $24.00 el kilo.

Verduras

Aguacate Hass a $26.50 el kilo.

Pepino verde a $14.50 el kilo.

Zanahoria a $9.50 el kilo.

Acelgas a $6.90 el rollo.

Apio a $23.90 el kilo.

Betabel a $28.90 el kilo.

Calabaza Castilla a $17.50 el kilo.

Chile Habanero a $79.00 el kilo.

Chile Serrano a $39.50 el kilo.

Col Blanca a $24.90 el kilo.

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?

Las promociones corresponden al Martimiércoles del 20 y 21 de octubre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.