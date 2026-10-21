Multa millonaria a Bank of América en EE.UU reabre caso CIBanco

La multa de 1.200 millones a Bank of America, por presuntamente violar las leyes contra el lavado de dinero hizo recordar el caso de Cibanco (Cuartoscuro/Especial)

La multa récord superior a mil 210 millones de dólares impuesta por autoridades estadounidenses a Bank of America por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y fallas en sus programas de sanciones vuelve a poner bajo escrutinio el caso de CIBanco.

La institución mexicana enfrenta cuestionamientos por las operaciones financieras que la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) vinculó con presuntos esquemas de lavado de dinero, así como por decisiones relacionadas con la venta de su cartera crediticia y la transmisión de acciones de su casa de bolsa.

Aunque CIBanco, negó las irregularidades señaladas por las autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con carteles mexicanos, fue liquidado judicialmente en abril de 2026 por insuficiencia de activos.

Sin embargo se quedaron en el aire preguntas sobre el manejo de su patrimonio y las responsabilidades de sus antiguos directivos.

La orden de FinCEN, publicada en junio de 2025, atribuyó a operaciones realizadas mediante CIBanco transferencias por más de 100 millones de dólares relacionadas con una empresa asociada a un intermediario de precursores químicos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También señaló que un empleado habría facilitado la apertura de una cuenta destinada a lavar 10 millones de dólares para un integrante del Cártel del Golfo. Estas determinaciones son administrativas y no constituyen sentencias judiciales; CIBanco impugnó las acusaciones.

La institución aseguró inicialmente que no mantenía relaciones con actividades ilegales y sostuvo que no existían elementos que comprometieran su operación. Posteriormente, Tenedora CI afirmó que dictámenes independientes respaldaban su posición, aunque esos documentos no se hicieron públicos. CIBanco presentó una demanda contra las medidas estadounidenses en agosto de 2025, pero la retiró cuatro días después por instrucción de su administrador cautelar, Álvarez & Marsal México.

Otro punto bajo cuestionamiento es la venta de la cartera de crédito automotriz por 6 mil 640 millones de pesos, frente a un valor nominal cercano a 8 mil 302 millones, una diferencia aproximada de 20 por ciento. El contrato se firmó el 25 de agosto de 2025, mientras que el poder para realizar actos de dominio correspondiente tiene fecha del día 27.

Asimismo, CI Casa de Bolsa pasó a manos de Grupo Trafalgar pese a una medida judicial que, según la información citada en el documento, impedía disponer de sus acciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la adquisición en mayo de 2026, y posteriormente un tribunal confirmó que el embargo seguía vigente.

La liquidación de CIBanco deja pendientes explicaciones sobre el destino de sus activos, la recuperación de recursos y la actuación de quienes supervisan el proceso.