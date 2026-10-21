EA hace recorte de 400 empleados y cierra BioWare: ¿Qué está pasando con la compañía y qué videojuegos se cancelarán?

EA La compañía recortará personal y cerrará estudio para solventar deuda. (EA)

La compañía de videojuegos EA, creadores de juegos como Battlefield y EA Sports FC, recortará personal y cerrará uno de sus estudios.

¿Por qué despedirá empleados EA y cómo afectará esto a su catálogo?

En un memorando que se entregó a todos los empleados de EA, Cam Weber, presidente de la compañía y director de estudios, y David Tinson, presidente y jefe de operaciones, comunicaron este 21 de octubre el despido de 400 empleados y reducción del 3 por ciento al personal.

El anuncio responde a que la compañía pública privatizara sus acciones en agosto, con una compra por 55 mil millones de dólares del fondo de inversión de Arabia Saudita, junto con la empresa de capital de inversión Silver Lake y también Affinity Partners del familiar de Donald Trump, Jared Kushner. Este trato dejó a EA con 18 mil millones en deuda. La empresa piensa ahorrar 700 millones recortando costos de investigación y desarrollo.

Lo que más llamó la atención fue el cierre definitivo de BioWare. El estudio que comenzó en 1995 fue responsable de lanzar videojuegos de rol de Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR), Mass Effect, Baldur’s Gate, y Dragon Age. Fue adquirido por EA en 2007. En 2025, tras fracasos en los últimos años como Mass Effect: Andromeda y Anthem, el estudio fue reducido casi en su totalidad. Ahora, es definitiva su clausura. Cincuenta de sus empleados fueron despedidos y el resto serán reasignados a otros estudios. Con ello, se canceló el quinto juego de Mass Effect y cualquier futura entrega para la franquicia.

Más allá de estos cambios, el catálogo de la compañía —que incluye títulos y franquicias como EA Sports FC (antes “FIFA”), Apex Legends, Madden NFL, Need for Speed, Titanfall y Plantas contra Zombies— permanecerán sin cambios e incluso se trabajan en nuevos proyectos.

La compañía expresó optimismo tras el éxito de ventas de Battlefield 6. Confirmaron la colaboración de DICE y Respawn para un nuevo proyecto que no se nombró, pero que se especula será Battlefront 3. De igual manera, está confirmada una nueva entrega de Star Wars Jedi. Otro título de acción esperado es un juego de Iron Man.

Afirmaron que concentrarán más esfuerzos en desarrollar los Sims a largo plazo (aunque cancelaron un nuevo juego trabajado como Proyecto Lotus para concentrarse en otro denominado Proyecto Evergreen), así como también para el juego Skate.

EA Sports, por su parte, trabaja en desarrollar un juego de fútbol americano bajo el nombre Project Gridiron, el cual será de mundo abierto. También quieren regresar el videojuego Fight Night tras quince años sin una nueva entrega.