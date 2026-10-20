Preparar comida en casa puede ahorrar hasta 318 pesos a una familia: Profeco

Preparar alimentos en casa puede representar un ahorro de hasta 318.25 pesos para una familia de cuatro integrantes, en comparación con consumir una comida de tres tiempos en una fonda o restaurante, de acuerdo con un ejercicio elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A través de la sección “Finanzas personales” de la Revista del Consumidor de octubre, la dependencia comparó el costo de preparar un menú casero con el gasto de comer fuera, con el propósito de mostrar alternativas para cuidar la economía familiar sin renunciar por completo a consumir alimentos en establecimientos comerciales.

El análisis estimó un gasto de 100 pesos por persona al comer fuera, equivalente a 400 pesos para cuatro integrantes. En contraste, el costo de los ingredientes utilizados para preparar en casa una sopa de pasta, arroz y chicharrón en salsa verde con tortillas fue de aproximadamente 81.75 pesos.

La diferencia representa un ahorro de 318.25 pesos por comida, aunque la Profeco aclaró que los precios pueden variar según el establecimiento, la temporada, las marcas y los hábitos de consumo.

Planificar las compras ayuda a reducir gastos

La dependencia recomendó elaborar un menú semanal, comprar únicamente los productos necesarios y aprovechar los ingredientes disponibles para evitar el desperdicio de alimentos.

También precisó que el ejercicio considera únicamente el costo de los insumos utilizados en la preparación, sin incluir servicios como agua, gas y electricidad, ni condimentos básicos como sal y especias.

Los precios de referencia se obtuvieron del programa Quién es Quién en los Precios, con información recabada al 17 de julio.

Entre los productos considerados se encuentran jitomate, tomate verde, cebolla, ajo, chile serrano, cilantro, aceite, chicharrón de puerco, pasta para sopa, arroz y tortillas de maíz.

La compra total de los ingredientes al menudeo se estimó en 401 pesos. Sin embargo, debido a que no todos los productos se utilizan en una sola preparación, una parte de los insumos queda disponible para elaborar otros platillos.

Por ello, la Profeco destacó la importancia de distinguir entre el desembolso inicial para surtir la despensa y el costo efectivo de los ingredientes empleados en una comida.

Menú de tres tiempos por menos de 100 pesos

El ejercicio de la Profeco contempla tres platillos para cuatro personas: sopa de pasta, arroz y chicharrón en salsa verde acompañado de tortillas.

La sopa requiere pasta, jitomate, cebolla, ajo y aceite; para el arroz se utilizan ingredientes similares, mientras que el plato principal incluye tomate verde, chile serrano, chicharrón, cilantro y tortillas de maíz.

La suma de las cantidades empleadas en las tres preparaciones asciende a aproximadamente 81.75 pesos, según el desglose presentado en el análisis.

Este tipo de planificación permite aprovechar mejor los productos adquiridos y distribuir su costo entre distintas comidas, en lugar de destinar el presupuesto a una sola ocasión.

Profeco recomienda comparar precios

La Procuraduría recordó que cuidar las finanzas personales no significa dejar de comer fuera, sino encontrar un equilibrio entre las posibilidades económicas y los hábitos de consumo de cada hogar.

Asimismo, recomendó comparar precios antes de comprar y aprovechar herramientas de consulta para identificar establecimientos con opciones más económicas.

Finalmente, señaló que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) constituye una alternativa para adquirir productos de la canasta básica a precios acordados, los cuales pueden consultarse directamente en tiendas de autoservicio.

La dependencia reiteró que la planeación de las comidas, el aprovechamiento de los ingredientes y las compras informadas son medidas que pueden contribuir a reducir los gastos cotidianos y fortalecer la economía familiar.