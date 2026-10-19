León llevó el talento del calzado y la piel al Volvo Fashion Week México

León llegó al Volvo Fashio Week México 2026 Foto: Especial

León, Guanajuato, quiere que su nombre se relacione no solo con la fabricación de zapatos y artículos de piel, sino también con el diseño, la creatividad y las nuevas tendencias de la moda mexicana. Con ese objetivo, la ciudad participó por primera vez en Volvo Fashion Week México 2026, una plataforma que busca acercar sus marcas a compradores, especialistas y medios de comunicación.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Yasmín Quiroz, directora general de Hospitalidad y Turismo de León, explicó que esta participación representa una oportunidad para mostrar la evolución de una industria que durante décadas ha construido su identidad alrededor del calzado, la marroquinería y el trabajo artesanal.

“En León también se diseña, se crea y se realizan muchas innovaciones en el desarrollo de moda”, señaló la funcionaria al explicar la intención de proyectar una imagen más amplia de la ciudad.

León llegó al Volvo Fashio Week México 2026 Foto: Cortesía

Las marcas de León que participan en Volvo Fashion Week

La primera participación de León en esta plataforma reunió cuatro propuestas que reflejan distintas facetas de su industria creativa: Dante, Entos, Duque di Galliano y Showdy.

Dante representa una generación de calzado leonés que combina la tradición con una visión contemporánea. De acuerdo con Quiroz, la marca ha llevado sus propuestas a escenarios internacionales como Milán y París.

Entos, por su parte, ofrece prendas de seda y ropa, además de propuestas de botas con diseños contemporáneos. Duque y Galeano cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el calzado para caballero, con una apuesta por las pieles de alta gama y el trabajo artesanal.

La cuarta firma, Shougei, nació en León y desarrolla una propuesta de lujo contemporáneo mediante prendas y accesorios de alta gama.

La selección, explicó Quiroz, tomó en cuenta la trayectoria de las empresas, su evolución y la diversidad de productos que podían representar. La intención es que esta primera experiencia abra oportunidades para más firmas locales en futuras ediciones y encuentros de la industria.

De la manufactura al diseño: la evolución de la moda leonesa

La tradición manufacturera continúa siendo uno de los principales activos de León, pero su industria busca dar mayor visibilidad al talento creativo que existe detrás de cada producto.

Para Quiroz, la colaboración entre empresarios, diseñadores e instituciones públicas es fundamental para impulsar esa transformación. La apuesta consiste en aprovechar la experiencia acumulada en el trabajo con pieles y calzado, al tiempo que se desarrollan nuevas propuestas capaces de competir en mercados nacionales e internacionales.

La ciudad también cuenta con plataformas especializadas como SAPICA, el Salón de la Piel y el Calzado, que contribuyen a conectar a fabricantes, proveedores y compradores. La participación en Volvo Fashion Week complementa esos espacios al acercar las marcas a otros públicos y profesionales del mundo de la moda.

Además de su industria tradicional, León busca fortalecer su atractivo como destino de compras. Según Quiroz, la ciudad cuenta con 16 centros comerciales y una oferta diversa de productos que forman parte de su propuesta turística.

¿Qué sigue para León en la industria de la moda?

La participación en Volvo Fashion Week México representa, de acuerdo con la funcionaria, un punto de partida para explorar nuevas oportunidades comerciales y ampliar la presencia de las marcas leonesas.

Entre las posibilidades que mencionó está evaluar la opción de llevar a León una edición itinerante de Fashion Week, lo que permitiría involucrar a más empresas y aprovechar la infraestructura, los servicios y la ubicación de la ciudad.

La intención es que la exposición en pasarelas y encuentros especializados se traduzca también en vínculos comerciales con compradores y aliados estratégicos. La visibilidad, por sí sola, no garantiza ventas, pero puede ayudar a que nuevas marcas encuentren oportunidades para crecer.

Quiroz también invitó al público a consumir productos mexicanos elaborados en León, desde calzado hasta cinturones, chamarras y otros artículos de piel.

Con esta estrategia, la ciudad busca fortalecer una identidad que no abandona sus raíces industriales, sino que las combina con diseño e innovación. El reto será convertir esa tradición en una propuesta de moda reconocible por su calidad, creatividad y capacidad para competir dentro y fuera de México.