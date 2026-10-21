¿Qué comparar al elegir un ERP para consumo masivo?

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Aprende cómo comparar sistemas ERP para empresas distribuidoras y qué criterios ayudan a elegir una solución adaptada a la operación diaria — Comparar sistemas ERP para empresas de consumo masivo requiere mirar más allá de las funciones administrativas, contables o de facturación. En este tipo de compañías, buena parte de la operación ocurre entre almacenes, equipos de venta, puntos de entrega y clientes, por lo que las diferencias entre una solución y otra aparecen también en su capacidad para integrar inventario, promociones, preventa, reparto, cobranzas y devoluciones.

¿Qué tener en cuenta al comparar distintas soluciones?

Antes de seleccionar una plataforma conviene reconstruir el recorrido real de un pedido desde que se genera hasta que se entrega y cobra.

A partir de allí pueden compararse las soluciones sobre una serie de criterios concretos.

1- Especialización en distribución de consumo masivo

El primer punto es analizar cuánto conoce la plataforma sobre el funcionamiento de una empresa distribuidora.

En sectores como alimentos, bebidas, abarrotes y otros productos de alta rotación, cuestiones como trazabilidad, promociones, inventario, trabajo en campo y preparación de pedidos tienen un peso diferente al que podrían tener en una empresa de servicios.

Cuanto más tenga que adaptarse un sistema mediante desarrollos e integraciones para reproducir esos procesos, mayor puede ser la dependencia de soluciones adicionales.

2- Gestión de ventas y preventa en campo

En el canal tradicional mexicano, gran parte de la actividad comercial sucede fuera de una oficina.

Vendedores y preventistas recorren tiendas, misceláneas, abarrotes y otros puntos de venta donde necesitan consultar productos, registrar pedidos y aplicar las condiciones comerciales correspondientes.

Por eso es importante evaluar si la herramienta utilizada por el equipo comercial está conectada con inventarios, precios, promociones y datos del cliente.

La operación sin conexión es otro criterio relevante. En recorridos donde la cobertura puede ser irregular, depender permanentemente de internet puede interrumpir la toma de pedidos. Una aplicación que permita continuar trabajando y sincronizar posteriormente la información elimina parte de ese problema.

3- Inventario y gestión de almacenes

Tener una cifra de existencias disponible no implica necesariamente controlar lo que sucede dentro del almacén.

Recepción, recuento, ubicación, preparación y salida de mercancía deben mantenerse alineados con la información administrativa para evitar diferencias entre el inventario registrado y el inventario físico.

En categorías como alimentos y bebidas se suma otra variable: lotes y fechas de caducidad.

Un producto próximo a vencer puede requerir una prioridad de salida diferente, por lo que resulta conveniente revisar si el ERP permite controlar vencimientos, realizar inventarios físicos desde dispositivos móviles y organizar la preparación de mercancía desde el propio flujo operativo.

4- Reparto y planificación de rutas

La comparación tampoco debería terminar cuando el pedido abandona el almacén.

La distribución implica planificar recorridos, registrar entregas y administrar las incidencias que pueden aparecer en cada visita.

En empresas con numerosos puntos de entrega, conviene evaluar si la plataforma incorpora herramientas relacionadas con geolocalización y planificación de rutas o si será necesario recurrir a aplicaciones independientes.

5- Cobranzas y devoluciones

Una entrega puede generar modificaciones posteriores en la información administrativa.

Un cliente puede rechazar una parte de la mercancía, devolver productos o realizar un pago durante la visita. La pregunta es cómo llega esa información al resto de la empresa.

Cuando estos procesos están desconectados, cada incidencia puede generar nuevas cargas o conciliaciones.

Por eso resulta útil comprobar si las devoluciones pueden reflejarse sobre inventario, documentación comercial y cuenta corriente, además de evaluar cómo se registran las cobranzas realizadas durante la ruta.

¿Cómo armar una matriz para comparar sistemas ERP?

Almacen

Una forma práctica de ordenar estos criterios es construir una matriz antes de comenzar las demostraciones con proveedores.

La matriz puede incluir, entre otros aspectos:

especialización en distribución;

preventa móvil;

trabajo offline;

inventario;

gestión de almacén;

control de vencimientos;

reparto y rutas;

cobranzas;

devoluciones;

integraciones;

implementación;

soporte;

escalabilidad;

costo total.

Después, en lugar de limitar la demostración a una recorrida general por el software de ventas , resulta más útil pedir a cada proveedor que muestre cómo resuelve situaciones concretas de la operación.

¿Qué diferencia a un ERP especializado como CHESS Suite de Nextbyn?

Frente a estas necesidades, el diferencial de una solución especializada no está simplemente en ofrecer una mayor cantidad de módulos. El punto central es poder conectar dentro de un mismo ecosistema las diferentes etapas que atraviesa la distribución.

Ese es el enfoque de CHESS Suite de Nextbyn , una solución diseñada específicamente para empresas de distribución y consumo masivo. Su núcleo es Chess ERP, desde donde se centraliza la gestión administrativa y comercial, mientras que distintas herramientas extienden esa lógica hacia otros momentos de la operación.

Entre sus principales diferenciales se encuentran:

Venta en campo conectada con el ERP. VENDO App permite registrar pedidos desde dispositivos móviles, consultar catálogo y existencias y aplicar promociones. También puede utilizarse sin conexión a internet, algo especialmente útil cuando los vendedores trabajan en zonas con cobertura irregular. Una vez recuperada la conectividad, la información se sincroniza con CHESS ERP sin necesidad de volver a cargar el pedido.

permite registrar pedidos desde dispositivos móviles, consultar catálogo y existencias y aplicar promociones. También puede utilizarse sin conexión a internet, algo especialmente útil cuando los vendedores trabajan en zonas con cobertura irregular. Una vez recuperada la conectividad, la información se sincroniza con sin necesidad de volver a cargar el pedido. Gestión de almacén y control de vencimientos. WMS Móvil incorpora al mismo flujo tareas como recuentos físicos, preparación de mercancía y control de vencimientos desde los dispositivos utilizados por los operarios. En categorías como alimentos y bebidas, esto permite sumar el seguimiento de frescura y detectar productos próximos a caducar dentro de la gestión habitual del inventario.

incorpora al mismo flujo tareas como recuentos físicos, preparación de mercancía y control de vencimientos desde los dispositivos utilizados por los operarios. En categorías como alimentos y bebidas, esto permite sumar el seguimiento de frescura y detectar productos próximos a caducar dentro de la gestión habitual del inventario. Reparto, cobranzas y devoluciones integradas. ENTREGA App cubre procesos vinculados con la última milla, desde la organización de recorridos con apoyo de geolocalización hasta el registro de cobranzas y la gestión de incidencias durante la entrega. Las devoluciones, por ejemplo, pueden generar la nota de crédito correspondiente sin trasladar todo el proceso a una instancia administrativa posterior.

Ventas, inventario, almacén, reparto, cobranzas y devoluciones forman parte de un mismo circuito. Cuantos más de esos procesos puedan gestionarse de manera coordinada, menor será la dependencia de herramientas externas, cargas manuales o conciliaciones posteriores.

Por eso, la elección de un ERP debería partir de la operación real de la empresa y no solamente de una lista de módulos. Una solución especializada como CHESS Suite de Nextbyn cobra sentido precisamente cuando esa integración entre procesos es una prioridad para el negocio.