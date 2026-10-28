¡Alistan Buen FIN 2026! esperan derrama económica de 235 mmdp; participarán 200 mil negocios

Se espera que un sector de trabajadores recibirán aguinaldo antes del Buen Fin 2026

El sector comercio del país se alista para el Buen Fin que será del 13 al 17 de noviembre donde espera una derrama económica de alrededor de 235,000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 7.3% en comparación con el año anterior.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre,) dijo que se espera la integración de más de 200,000 negocios en todo el país.

Las categorías más buscadas entre los consumidores para sta edición 16ª edición de El Buen Fin 2026 serán moda (38%), seguida de electrónicos (30% —con una ligera baja tras el impacto de compras mundialistas previas con las pantallas—), belleza y cuidado personal (27%), electrodomésticos (24%) y celulares (21%).

Al lanzar la campaña para que se sumen las empresas a participar, el dirigente señaló que habrá dos canales de venta: el comercio físico captará cerca de 186,000 millones de pesos (79%), reafirmando la vigencia y necesidad de los establecimientos tradicionales.

Mientras que el comercio electrónico captaría alrededor de 49,000 millones de pesos (21%), reflejando el avance constante de la digitalización en las MiPyMEs.

El programa que se consolida como un motor indispensable para la economía nacional se llevará a cabo por cinco días de ofertas (del 13 al 17 de noviembre), lo que permitirá distribuir de mejor manera las compras y evitar saturaciones.

Sorteo fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se repartirá una bolsa de 500 millones de pesos en premios para los consumidores que compren productos o contraten servicios, así como para los comercios que ofrezcan bienes y servicios durante el periodo del 13 al 17 de noviembre. Mientras que el sorteo fiscal se llevará el 4 de diciembre.

Con el fin de incentivar la economía, el organismo tributario invitó a los consumidores a participar en El Buen Fin para tener la posibilidad de ganar el premio mayor de 250,000 pesos, o alguno de los 321,260 premios disponibles, que incluyen 60 premios de 20,000 pesos, así como 150,100 premios de 500 pesos.

En el caso de los comercios participantes hay una bolsa de 100 millones de pesos que se repartirá en un premio mayor de 260,000 pesos y 4,987 premios de 20,000 pesos, los cuales serán depositados en la cuenta del ganador.