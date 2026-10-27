¿Cuándo será el Black Friday 2026 en México y qué tiendas participarán? (Pexels)

El 2026 ya está en su recta final y con eso vienen las promociones de fin de año como el Buen Fin y el Black Friday, en los cuales las marcas y tiendas hacen un descuento a los consumidores para sus compras de esta temporada.

Durante estas fechas no solo se hacen descuentos en los productos, sino que también hay más facilidades en las formas de pago. Aquí te decimos cuándo será el Black Friday 2026.

¿Qué es Black Friday?

El Black Friday (que su traducción es viernes negro) es un día en el que se realizan descuentos masivos a una gran variedad de productos. Esta práctica nació en Estados Unidos, pero en los últimos años se ha popularizado en México, especialmente en las compras en línea de productos electrónicos.

Estas jornadas de ofertas tienen como objetivo promover el consumo masivo de los consumidores, por lo que es común que sea uno de los periodos de venta más importantes para las marcas.

¿Cuándo es el Black Friday en México?

Aunque en México no se practica el Día de Acción de Gracias, el Black Friday se realiza un día después de esta actividad, por lo que este año el Black Friday será el viernes 27 de noviembre de 2026.

Esta ocasión será dos semanas posterior al Buen Fin 2026; en consecuencia, los consumidores tendrán dos oportunidades para aprovechar los grandes descuentos que las tiendas ofrecerán. A su vez, en el Black Friday se suelen extender las ofertas hasta el Cyber Monday, es decir, las ofertas podrían durar del viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.

¿Qué tiendas participarán en el Black Friday 2026 y qué ofertas habrá?

Cabe aclarar que, a diferencia del Buen Fin, el Black Friday no es un programa implementado por el gobierno federal, por lo que las marcas y tiendas no están obligadas a hacer descuentos.

Estas son las tiendas que han confirmado que harán descuentos el Black Friday: