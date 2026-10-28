Arrendo Serv refuerza su excelencia operativa con certificación ISO 9001:2015

Arrendo Serv, empresa especializada en el mercado de grúas industriales y equipo de movimiento, mantiene vigente su certificación ISO 9001:2015 garantizando un alto estándar en los procesos relacionados con la compra, venta, arrendamiento y suministro de maquinaria, insumos y equipo industrial, así como en los servicios de mantenimiento destinados a las industrias energética y petrolera.

La operación bajo este estándar garantiza que la empresa establece criterios comunes para la atención de solicitudes, elaboración de propuestas técnicas, asignación de servicios, generación de órdenes de trabajo, control de materiales y verificación de los equipos antes de su entrega.

Maquinaria La empresa cuenta con las certificaciones para dar servicio.

Como parte de su operación, Arrendo Serv cuenta con procedimientos para revisar sistemas hidráulicos, válvulas, cilindros y otros componentes, además de realizar pruebas preoperacionales y de rigidez dieléctrica.

La seguridad es un principio esencial en cada etapa del servicio por lo que la aplicación de protocolos técnicos especializados es una constante; la empresa también contempla el control de refacciones y materiales, así como la aplicación de ensayos no destructivos, utilizados para evaluar la integridad de piezas y componentes sin afectar sus condiciones de uso.

Todo ello es respaldado por evidencia documental que permite verificar cada procedimiento realizado en los equipos.

Auditorías y acciones correctivas

La empresa cuenta con procedimientos de auditoría interna que incluyen la programación de revisiones, selección de auditores, elaboración de planes, presentación de resultados y seguimiento de las no conformidades detectadas.

La gestión de riesgos también forma parte de este modelo. Los riesgos identificados pueden ser evitados, reducidos, transferidos o controlados mediante acciones específicas, según su nivel de probabilidad e impacto.

Seguimiento al cliente

El sistema también contempla una medición anual de satisfacción y un procedimiento para recibir, registrar y atender inquietudes de sus clientes, actuando con integridad y transparencia en cada relación comercial.

Con la certificación ISO 9001:2015, Arrendo Serv respalda sus servicios de maquinaria y mantenimiento especializado mediante procesos de control, auditoría, evaluación y seguimiento orientados a mantener la consistencia de sus operaciones.