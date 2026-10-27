Cemex presenta cuarta edición de su Manual de Autoconstrucción para mejorar viviendas

Cemex renueva su manual para orientar a las familias en la construcción de vivienda

Cemex presentó la cuarta edición de su Manual de Autoconstrucción, una guía práctica dirigida a las familias que buscan construir, ampliar o mejorar sus viviendas mediante información accesible y recomendaciones para desarrollar proyectos de manera segura y sostenible.

El documento reúne conocimientos técnicos de construcción explicados en un lenguaje sencillo y fue revisado y validado por el Tecnológico de Monterrey, con el propósito de acercar herramientas útiles a las personas que participan en proyectos de construcción de vivienda.

“En Cemex creemos que el acceso al conocimiento es tan importante como ofrecer soluciones para la construcción. Con esta nueva edición buscamos que más personas cuenten con herramientas confiables para tomar mejores decisiones, fortalecer la seguridad de sus proyectos y construir espacios que mejoren su calidad de vida”, afirmó Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

La nueva edición acompaña a los usuarios desde las primeras etapas de planeación hasta el mantenimiento de la vivienda terminada. Entre los temas que aborda se encuentran la elaboración del presupuesto, el diseño, la selección de materiales, las instalaciones, los acabados y el crecimiento progresivo de los espacios habitacionales.

La seguridad y la sostenibilidad constituyen los ejes centrales de la publicación. Mediante consejos prácticos, el manual promueve el aprovechamiento eficiente de los recursos y fomenta prácticas de construcción que favorezcan el bienestar de las familias y el cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con la empresa, esta iniciativa forma parte de sus esfuerzos para impulsar la capacitación y la transferencia de conocimientos en materia de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda, con el objetivo de que más personas cuenten con información confiable al tomar decisiones sobre su patrimonio.

El Manual de Autoconstrucción está disponible en el sitio oficial de Cemex México: https://www.cemexmexico.com/

En el marco de sus 120 años de trayectoria, Cemex reiteró su compromiso de compartir conocimientos y herramientas que contribuyan a que las familias construyan viviendas de manera confiable, segura, responsable y sostenible, fortaleciendo el desarrollo de sus comunidades.