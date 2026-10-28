Arq. Javier Sordo Madaleno recibe el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano 2026

Arq. Javier Sordo Madaleno

El arquitecto mexicano Javier Sordo Madaleno fue galardonado con el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano 2026 por su contribución a la transformación del panorama urbano de México, su visión innovadora y su compromiso con el desarrollo comunitario.

El galardón, otorgado por la compañía de materiales de construcción Cemex, reconoce a ingenieros y arquitectos cuya labor ha impulsado de manera destacada la industria y el progreso social.

​Con más de cuatro décadas de carrera, Sordo Madaleno preside actualmente SOMA Group, firma próxima a cumplir 90 años, ha promovido modelos de densificación, usos mixtos y proyectos centrados en las personas. Entre sus obras más icónicas destacan:

​ARTZ Pedregal

​Expansión Antara

​SOMA HQ

​El Palacio de los Palacios Polanco

Más allá del diseño arquitectónico, el galardonado fomenta el desarrollo social a través de la Fundación Sordo Madaleno e integra la cultura en los espacios públicos mediante plataformas impulsadas por la tercera generación familiar, tales como Arte Abierto y el laboratorio transdisciplinario Obra, que recientemente abrió sede en Londres y próximamente operará en la Ciudad de México.

​Su trabajo cuenta con el respaldo de organismos internacionales como el American Institute of Architects (AIA), el Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) y el World Architecture Festival (WAF).

La distinción se entregará el próximo 12 de noviembre en la Ciudad de México, en el marco de la ceremonia por el 35 aniversario del Premio Obras Cemex, edición que marca el inicio de su formato bienal y coincide con los 120 años de la fundación de la empresa.