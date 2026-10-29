Profeco reporta diferencias en precios del pan de muerto; pieza individual va de 12 a 26 pesos

Con la llegada de las celebraciones del Día de Muertos, el pan de muerto se convierte en uno de los productos más buscados por las familias mexicanas. Sin embargo, su precio puede cambiar dependiendo de la tienda, la presentación y el lugar donde se compre, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un monitoreo nacional para dar a conocer los costos mínimos, máximos y promedio de este alimento tradicional.

De acuerdo con la información presentada por la dependencia, el precio promedio nacional de una pieza individual de pan de muerto con azúcar es de 19.99 pesos en supermercados. No obstante, existen establecimientos donde puede encontrarse por menos de ese monto, mientras que en otros alcanza precios superiores a los 25 pesos.

El levantamiento de precios se realizó del 19 al 23 de octubre en supermercados, panaderías de cadena y establecimientos tradicionales, con el objetivo de ofrecer información que ayude a los consumidores a comparar opciones antes de realizar sus compras.

En el caso del pan individual con azúcar, uno de los precios más bajos en supermercados se encontró en Bodega Aurrera, donde la pieza se ofreció en 13 pesos en sucursales del Estado de México, como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, así como en algunas alcaldías de la Ciudad de México. En contraste, el precio más alto registrado para esta presentación fue de 25.50 pesos en Fresko La Comer, en Huixquilucan, Estado de México; Monterrey, Nuevo León, y San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Para quienes prefieren el pan de muerto con ajonjolí, el monitoreo identificó un precio mínimo de 15 pesos en tiendas Chedraui de Iztacalco, Ciudad de México, y Cuernavaca, Morelos. En esta presentación, el precio máximo fue de 25.50 pesos y el promedio nacional se ubicó en 21.31 pesos por pieza.

La Profeco también revisó los costos de paquetes y piezas de mayor tamaño. En las charolas con cinco panes individuales con azúcar, Chedraui registró el precio más bajo, de 74.90 pesos, en sucursales de Iztacalco y Venustiano Carranza. Por su parte, Alsuper Fresh Market, en Zacatecas, reportó el precio más alto, de 114.90 pesos.

En cuanto al pan de tamaño familiar con azúcar, Bodega Aurrera ofreció la opción más económica, a 100 pesos, en distintas sucursales del Estado de México y la capital del país. En cambio, en City Market de Huixquilucan y Puebla se encontró en 242 pesos. El precio promedio para esta presentación fue de 121.68 pesos.

Las panaderías también presentaron diferencias. En LeCaroz, la pieza individual con azúcar costó 13 pesos en Atizapán de Zaragoza, mientras que en una sucursal de Puebla llegó a 26 pesos. En panaderías tradicionales, el precio más bajo se localizó en Panadería El Amanecer, en Puebla, a 12 pesos, y el más alto en Panificadora La Excelencia, en San Luis Potosí, a 26 pesos. La dependencia indicó que los consumidores pueden consultar más precios por entidad y presentación, incluidas charolas de 10 piezas, panes mini y de tamaño grande, mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios.