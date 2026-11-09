Profeco detecta diferencias de hasta 9 mil pesos en productos previo a El Buen Fin

A pocos días de que se realice una nueva edición de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó importantes diferencias en los precios de algunos productos, por lo que llamó a la población a comparar costos antes de realizar sus compras y verificar que las promociones realmente representen un ahorro.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, informó que la dependencia recopiló información de 490 productos en 400 establecimientos de diferentes partes del país.

Explicó que los datos pueden consultarse en el micrositio Quién es Quién en los Precios El Buen Fin, donde las personas consumidoras tienen acceso al historial de precios registrado desde septiembre hasta noviembre de este año.

Esta herramienta permite revisar cuánto costaban anteriormente los artículos y conocer si las ofertas anunciadas durante la temporada de descuentos representan una verdadera reducción de precios.

Como ejemplo de las diferencias encontradas, Escalante Ruiz mencionó un refrigerador Mabe de 19 pies, cuyo costo presentó una variación de hasta 9 mil 309 pesos entre dos establecimientos comerciales.

Ante esta situación, recomendó a las familias revisar distintas opciones antes de comprar, evitar decisiones apresuradas y organizar sus gastos para aprovechar las promociones sin afectar su economía.

El micrositio se encuentra disponible en https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, donde se puede consultar la información de los productos monitoreados por la institución.

Por otra parte, el procurador también presentó información relacionada con los precios de los combustibles en el país. Al corte del 6 de noviembre, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 23.69 pesos por litro, mientras que el diésel se ubicó en 26.97 pesos.

Asimismo, informó que 11 mil 778 estaciones de servicio comercializan la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro y 9 mil 064 venden el diésel a menos de 27 pesos.

Para que los automovilistas puedan identificar dónde comprar combustible a mejor precio, recordó que existe un mapa virtual en https://alertas.gob.mx/estaciones, en el que se pueden consultar los costos de gasolina regular, premium y diésel.

En otro tema, Escalante Ruiz dio a conocer los resultados del monitoreo de empresas dedicadas al envío de remesas desde Estados Unidos hacia México mediante transferencias o depósitos a cuenta.

De acuerdo con el ejercicio realizado en la calculadora de Profeco, Financiera para el Bienestar (Finabien) entregó 7 mil 523.34 pesos por el envío de 400 dólares, mientras que Ria Money Transfer pagó 7 mil 160.46 pesos.

La dependencia también presentó los resultados del seguimiento a los 24 productos que integran la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), cuyo precio total no debe superar los 910 pesos.

Entre el 26 y el 30 de octubre, Bodega Aurrera Las Fuentes, en Reynosa, Tamaulipas, registró el precio más bajo, con 754 pesos. En contraste, H-E-B Saltillo República, en Saltillo, Coahuila, presentó el costo más elevado, con 930.30 pesos.

Finalmente, el titular de Profeco invitó a consultar la edición de noviembre de la Revista del Consumidor, que celebra 50 años de publicación y ofrece información para orientar a las personas en sus decisiones de compra.