James Gunn y Peter Safran dejan la dirección de DC Studios: ¿Quién tomará el mando y qué sigue para la compañía?

Peter Safran y James Gunn Tras cuatro años al frente del nuevo universo cinematográfico del mundo de Detective Comics, Safran y Gunn dejarán sus respectivos cargas para volver a enfocarse a la parte creativa.

El presidente y vicepresidente de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, anunciaron este lunes 9 de noviembre de 2026 que dejarán sus cargos de liderazgo en el estudio. El cambio, efectivo a partir del 1 de diciembre, llega cuatro años después de que asumieran el control de la división en 2022 con el objetivo de unificar la visión creativa de DC en cine, televisión y animación.⁠

¿Por qué James Gunn y Peter Safran dejan la presidencia de DC Studios?

En su comunicado conjunto, Gunn y Safran declararon: “Hace cuatro años nos propusimos unir DC bajo una sola visión creativa. En ese tiempo ayudamos a devolver a Superman al corazón de DC, mientras abríamos nuevas puertas y contábamos nuevas historias en cine y televisión con Peacemaker, Creature Commandos, Lanterns y Clayface.

Estamos inmensamente orgullosos del equipo que convirtió esa ambición en algo real, incluyendo a los actores, equipos y ejecutivos con los que tuvimos la oportunidad de colaborar. Hemos compartido una historia creativa con Jeremy que se remonta a Marvel, y estamos ansiosos por ver la perspectiva que aporta al próximo capítulo de DC.

Estamos emocionados de volver a lo que nos atrajo a este trabajo en primer lugar, que es contar las historias que amamos, incluyendo el próximo capítulo del viaje de Clark y Lex en Man of Tomorrow”.⁠

Según el anuncio oficial de Skydance (propietaria de Warner Bros. Discovery tras la adquisición), la pareja regresará a tiempo completo a su trabajo creativo. Esto incluye la postproducción de la secuela de Superman, Man of Tomorrow (dirigida y escrita por Gunn, con estreno previsto para el 9 de julio de 2027), así como otros proyectos de DC en los que seguirán involucrados como productores, entre ellos The Batman: Part II.⁠

¿Quién será el nuevo encargado de DC Studios?

El nuevo encargado de dirigir el estudio será Jeremy Latcham, nombrado presidente y presidente y director creativo de DC Studios.

Latcham, veterano de Marvel Studios, que formó parte del núcleo fundador bajo Kevin Feige, participó en el desarrollo y producción de títulos como Iron Man, The Avengers, la trilogía de Guardians of the Galaxy (en la que colaboró con Gunn) y las películas de Spiderman de Tom Holland.

Reportará a Dana Goldberg y Josh Greenstein, co-chairs del Skydance Motion Picture Group, y supervisará la pizarra de cine, televisión y animación, así como la pipeline creativa, producción, talento y estrategia.⁠

Latcham, por su parte, afirmó: “El panteón de personajes de DC se encuentra entre los más icónicos de la cultura popular estadounidense. He tenido el privilegio de ayudar a llevar algunas de las historias de superhéroes más celebradas a la gran pantalla, y estoy emocionado y honrado por la oportunidad de liderar ahora DC Studios hacia su próxima era”.

El anuncio se produce en el contexto de la reestructuración tras la fusión bajo Skydance. Meses atrás se había informado de que Ellison había invitado a Gunn y Safran a continuar tras una reunión positiva, pero la decisión final es su salida de los cargos ejecutivos para centrarse en la creación.

Durante su mandato, el estudio estrenó Superman, Supergirl y Clayface, además de series como Peacemaker, Creature Commandos y Lanterns.⁠

Con este movimiento, DC Studios entra en una nueva etapa liderada por un ejecutivo con amplia experiencia en universos de superhéroes, mientras Gunn y Safran se concentran en las historias que los trajeron a la marca.