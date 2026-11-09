Caen producción y exportación de autos ligeros en México durante octubre, reporta Inegi

La fabricación de autos ligeros cayó en octubre pasado, reporta Inegi (Archivo/EFE)

Sector automotriz — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este lunes que la producción de vehículos ligeros en el país registró una caída de 17.7 por ciento interanual en octubre pasado, para llegar a las 302,803 unidades, mientras que las exportaciones presentaron una reducción del 17.85 por ciento y ubicarse en 258,137 unidades vendidas al exterior.

El órgano autónomo refiere que estos números indican 65,125 vehículos menos fabricados frente a octubre del año pasado, cuando se produjeron 367,928 unidades, y 56,090 exportaciones menos respecto a las 314,227 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del 2025.

Inegi apunta que la caída de las exportaciones se profundizó respecto a septiembre, cuando los envíos al extranjero habían disminuido un 11.85 por ciento interanual, mientras que la producción también acentuó su retroceso, desde el 15.13 por ciento registrado el mes anterior.

El reporte señala que en los primeros diez meses del 2026 la producción de vehículos ligeros sumó 3.254.062 unidades, un retroceso anual del 3.95 por ciento frente a los 3,387,934 automotores fabricados en el mismo periodo de 2025, una diferencia negativa de 133,872 unidades.

Las exportaciones acumuladas alcanzaron 2,786,760 unidades, una caída del 3.28 por ciento frente a las 2,881.399 unidades de enero a octubre de 2025, equivalente a 94,639 vehículos menos.

MERCADO

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las unidades ligeras vendidas por automotrices en México, con 2,134,474 unidades, equivalentes al 76.6 por ciento del total durante los primeros diez meses del año.

En las exportaciones le siguieron Canadá, con 338,401 unidades y una participación del 12.1 por ciento; Alemania, con 75,507 vehículos y el 2.7 por ciento; Brasil, con 50,585 unidades y el 1.8 %, y el resto de países con 187,793 automotores, equivalentes al 6.8 por ciento.

En contraste con la caída de la producción y las exportaciones, las ventas en el mercado interno aumentaron un 3.1 por ciento anual en octubre, hasta 137,395 unidades, 4,135 más que las 133,260 registradas en el mismo mes de 2025.

VENTAS LOCALES

El Instituto de estadística refiere que entre enero y octubre las ventas internas sumaron 1,287,225 vehículos ligeros, un crecimiento del 4.81 por ceinto frente a las 1,228,108 unidades del mismo periodo del año pasado, con 59,117 vehículos adicionales.

Los datos presentados por Inegi fueron aportadas por el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que integra datos de veintidós empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y ocho no afiliadas, que comercializan 44 marcas en México.

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y cerca del 20.5 por ciento del PIB manufacturero, según la AMIA.

La Crónica de Hoy 2026