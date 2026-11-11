Transferencias Banorte: así es la nueva forma de enviar dinero digitalmente que aplicarán todos los bancos

Banorte La aplicación del banco facilitó el pago a través de CoDI y DiMo (Banorte)

Banorte rediseñó su aplicación para facilitar transferencias con distintos métodos de pago. Descubre cómo funciona el nuevo sistema.

¿Cómo funciona nuevo sistema para hacer transferencias de Banorte?

Actualmente, muchos usuarios de distintos bancos realizan transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), es decir, a través de una cuenta CLABE o número de tarjeta. Banorte modificó su aplicación con el objetivo de facilitar el uso de otros métodos como el Cobro Digital (CoDi), forma de pago que comenzó a funcionar en 2019, y DiMo (Dinero Móvil), en operación desde 2023.

CoDi es un sistema de cobro que funciona a través del escaneo de un código QR. El usuario puede generar su propio código para que otros los escaneen y así puedan realizar transferencias o escanear el de otra persona o negocio para enviar dinero. Hace poco comenzó a ser implementado en galolinerías y casetas de cobro. Por su parte, DiMo opera a través de un número telefónico. Sólo debes vincular tu cuenta bancaria con tu número telefónico y otras personas podrán depositarte dinero.

A pesar de la facilidad que ambas maneras de pago representan, muchos usuarios de aplicaciones bancarias aún no están enterados de estas alternativas para pagar. Del mismo modo, varios pequeños negocios todavía no ofrecen estos servicios y, fuera del pago en efectivo, únicamente ofrecen la alternativa de depositar a una cuenta CLABE, a pesar de que tanto CoDi como DiMo no cobran una comisión como si lo haría una terminal bancaria.

Parte del problema ha sido resultado de la interfaz de las aplicaciones, el cual no permite reconocer de manera fácil cómo realizar este tipo de operaciones. Pero Banorte ya cambió las cosas implementando un sistema que permite reconocer estas alternativas. Este funciona en tres sencillos pasos:

Entra a Transferencias Elige el método de pago (Datos bancarios, Código QR o Número celular) Digita los datos correspondientes o escanea QR. Luego coloca el monto a pagar y confirma la operación.

Banxico busca que todos los bancos apliquen esta medida para así homologar las aplicaciones bancarias y que todos conozcan las distintas formas de pago.