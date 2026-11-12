Amacarga propone reforma al Código de Comercio para regular a agentes internacionales de carga

AMACARGA

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta para modificar el Código de Comercio e incorporar por primera vez el reconocimiento jurídico del Agente Internacional de Carga, una figura que lleva más de 40 años operando sin un marco legal específico en México.

La iniciativa, desarrollada en coordinación con la Secretaría de Economía y la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, busca establecer reglas para quienes organizan y coordinan el traslado de mercancías en operaciones de comercio exterior. De acuerdo con la asociación, estos agentes intervienen en más del 60 por ciento del comercio exterior mexicano, aunque actualmente no cuentan con un reconocimiento expreso en la legislación.

La propuesta pretende proteger a más de 60 mil importadores y exportadores, reducir la informalidad en el sector y fortalecer la competitividad del país, particularmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.

Crear padrón nacional de agentes de carga

Uno de los principales cambios consiste en reconocer al Agente Internacional de Carga como auxiliar del comercio, al igual que otras figuras que participan en las operaciones mercantiles, como los agentes aduanales, navieros y transportistas. La intención es que la legislación contemple no solo el traslado de mercancías, sino también a quienes coordinan y articulan ese proceso.

Además, se propone establecer un Padrón Nacional de Agentes Internacionales de Carga a cargo de la Secretaría de Economía. Para inscribirse, los interesados deberán contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo, domicilio fiscal comprobable y acreditar conocimientos para desarrollar esta actividad.

La reforma también busca establecer obligaciones y responsabilidades para los agentes, con el propósito de brindar mayor seguridad a los importadores y exportadores mediante la identificación de un responsable legal en México.

Otro de sus objetivos es combatir la informalidad. AMACARGA estima que 35 por ciento de la oferta actual opera sin domicilio fiscal, contratos ni seguros, por lo que considera necesario establecer condiciones para evitar que personas sin respaldo legal o profesional se presenten como agentes internacionales de carga.

Riesgos ante la revisión del T-MEC

La presidenta de AMACARGA, Eva María Muñoz, señaló que el sector enfrenta un escenario de presión por los cambios en las condiciones del comercio internacional, las medidas arancelarias y las dificultades en las principales rutas marítimas.

Como parte de ese contexto, mencionó aranceles de hasta 50 por ciento aplicados a mil 463 fracciones, la revisión del T-MEC en 2026, una saturación de 9.5 por ciento en el puerto de Manzanillo y las afectaciones en las rutas comerciales por las crisis del Mar Rojo y el Canal de Panamá.

Muñoz sostuvo que el trabajo de los agentes de carga ya no se limita a conseguir tarifas de transporte, sino que implica administrar riesgos relacionados con factores geopolíticos y logísticos. Por ello, consideró necesario que México establezca reglas que permitan a estos operadores trabajar con certeza jurídica y competir en condiciones más claras.

“Estamos en un escenario de volatilidad perfecta: aranceles de hasta 50% a 1,463 fracciones, revisión del T-MEC en 2026, saturación de 9.5% en Manzanillo, y crisis de rutas globales por el Mar Rojo y Panamá. El agente internacional de carga ya no es un vendedor de fletes, es un administrador de riesgos geopolíticos. Pero mientras en EUA existe la FMC, en México no tenemos ley. No podemos pedirle al agente que sea competitivo si no le damos certeza jurídica. Esta reforma es el escudo de las PyMEs”, afirmó.

Reforma busca reducir costos logísticos

Entre los beneficios planteados por la asociación se encuentra ofrecer a importadores y exportadores mayor certeza en sus operaciones, mediante contratos, seguros y la identificación de un responsable legal en territorio mexicano.

Para el Estado, la regulación permitiría fortalecer la recaudación, la trazabilidad de las mercancías, el combate al contrabando y el cumplimiento de las disposiciones comerciales. También se busca que únicamente operadores validados puedan intervenir en el movimiento de carga sensible, como una medida relacionada con la seguridad nacional.

En materia de competitividad, AMACARGA estima que la consolidación profesional de mercancías y la revisión documental previa podrían reducir hasta 18 por ciento los costos logísticos, al evitar demoras y gastos adicionales por almacenamiento.

La propuesta fue presentada ante la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados y publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 9 de noviembre. Se espera que sea dictaminada durante el actual periodo ordinario de sesiones.

Finalmente, AMACARGA convocó a los agentes internacionales de carga del país a sumarse al padrón una vez que la iniciativa sea aprobada.