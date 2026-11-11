Exportación y producción de vehículos pesados aumenta 129.6% durante octubre

Vehículos pesados en México registraron en octubre un aumento anual de 129.6 % y 158.9 %, respectivamente (Especial)

Armadoras de vehículos pesados — Impulsado por una intensa dinámica en manufactura y comercialización hacia mercados internacionales, con interés principal en Estados Unidos, la exportación y producción de la industria automotriz de vehículos pesados en México reportó en octubre un crecimiento anual de 129.6 por ciento y 158.9 por ciento, respectivamente, registros nunca antes vistos desde que se tiene registro, destacan números presentados este miércoles por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y que confirma el reporte del Inegi.

La asociación reportó que en el décimo mes del 2026 se fabricaron 16 mil 375 unidades, frente a las 7 mil 131 registradas en octubre del año pasado, y de ese total, 16 mil 107 correspondieron a vehículos de carga, segmento que creció 135.1 por ciento, mientras que la fabricación de unidades de pasaje disminuyó 3.9 por ciento, al pasar de 279 a 268 unidades.

La ANPACT refiere que en el acumulado de enero a octubre, la industria alcanzó una producción de 133 mil 496 vehículos pesados, lo que representó un crecimiento de 17.8 por ciento respecto a las 113 mil 299 unidades fabricadas en igual periodo de 2025. De este volumen, 130 mil 550 unidades correspondieron al segmento de carga y dos mil 946 al de pasajeros, con incrementos de 18.2 por ciento y 4.6 por ciento, respectivamente.

MODERADO

Asimismo, el Inegi, al presentar los datos aportados por el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), sobre venta, producción y exportación de unidades pesadas, apuntó que el mercado interno mostró resultados moderados, pues se vendieron 3 mil 162 unidades al menudeo, lo que representó un incremento del 5.08 por ciento anual, y 3 mil 301 unidades al mayoreo, 26.8 por ciento anual en octubre.

En lo que respecta a las exportaciones, éstas mostraron una recuperación durante el mes en cuestión, al alcanzar 13 mil 518 vehículos pesados, frente a los 5 mil 221 enviados al extranjero en el mismo mes del 2025. Los tractocamiones destacaron con 8 mil 630 unidades exportadas y un crecimiento de 207.9 por ciento, mientras que el resto de los vehículos de carga sumaron 4 mil 887 unidades, un aumento de 102.1 por ciento.

La Crónica de Hoy 2026