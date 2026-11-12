Anticipar en lugar de reaccionar: la apuesta de Hervey Arteaga que le valió dos Reed Latino

En un entorno político donde la velocidad de los acontecimientos suele marcar la agenda, la capacidad de anticipar escenarios y tomar decisiones basadas en información se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo de estrategias.

Bajo esta visión, el consultor mexicano Hervey Arteaga fue distinguido con dos galardones durante la XV edición de los Premios Reed Latino, realizada en la ciudad de Panamá, considerados entre los reconocimientos más importantes de la comunicación política en Iberoamérica.

Hervey Arteaga El consultor mexicano recibió los galardones en los Premios Reed Latino, realizadoes en la ciudad de Panamá.

Los premios obtenidos fueron Pionero del Año en Inteligencia Gubernamental de Campañas y Mejor Investigación de Opinión Pública (PYMA), dos categorías vinculadas con el desarrollo de conocimiento estratégico y la comprensión del comportamiento político.

Al frente de Hipercubo, Arteaga impulsa un modelo de trabajo que combina investigación, análisis de datos y herramientas tecnológicas para interpretar escenarios y fortalecer los procesos de decisión.

La agencia ha desarrollado proyectos con presencia en 20 entidades de la República mexicana, una experiencia que refleja la aplicación de estas capacidades en diferentes contextos políticos y sociales.

Su enfoque parte de la premisa de que la ventaja estratégica no depende únicamente de la rapidez para responder, sino de la capacidad para comprender lo que sucede, identificar tendencias y anticipar posibles escenarios.

En ese sentido, la investigación de opinión pública deja de ser solamente un instrumento para medir preferencias y se convierte en una herramienta para entender cambios, detectar oportunidades y orientar decisiones.

Los dos reconocimientos obtenidos por Hervey Arteaga en los Reed Latino colocan el foco en una de las transformaciones que vive la industria: el tránsito hacia modelos de consultoría donde la inteligencia, la tecnología y la investigación tienen un papel cada vez más relevante.

Con estos galardones, el consultor y su agencia Hipercubo refuerzan su apuesta por una comunicación política que no solamente responda a los acontecimientos, sino que cuente con mejores herramientas para anticiparlos.