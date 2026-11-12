DiDi Los datos presentados, destacaron que el impacto económico anual estimado en el Estado de México creció 74%. (Especial)

El potencial de la tecnología y las plataformas digitales para fortalecer la economía colaborativa ha tenido resultados que llegan a un impacto económico, en especial, DiDi, plataforma que presentó sus números en el Estado de México.

¿Cuál es el balance del impacto económico de DiDi en el Estado de México?

De acuerdo con el reporte, el impacto económico fue superior a los $81 mil millones de pesos, solamente con la operación de DiDi en el Estado de México, desde 2023 hasta octubre de 2026.

Estos resultados fueron presentados por el Gobierno del Estado de México y DiDi, a través de Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México; Hugo Enrique Gómez Dávila, director de Fomento Económico del Estado de México; Vicente Roqueñí López, director senior de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de DiDi América Latina, y Daniela Reyes Torres, gerente senior de Relaciones con Gobierno de DiDi México, quienes destacaron la contribución de la plataforma al desarrollo de la economía local.

Los datos presentados, destacaron que el impacto económico anual estimado en el Estado de México creció 74% entre 2023 y 2025, reflejando la expansión de la actividad económica asociada a DiDi y DiDi Food, así como su contribución a la generación de oportunidades de ingresos, el fortalecimiento del comercio local y el dinamismo del sector servicios.

¿Cuál fue el crecimiento de los restaurantes asociados a DiDi Food en el Estado de México?

Adicionalmente, se registró un crecimiento del 69% en los ingresos anuales de los restaurantes asociados a DiDi Food en el estado, consolidando a la plataforma como una herramienta para impulsar las ventas, ampliar el alcance de los negocios locales y fortalecer su participación en la economía digital.

Asimismo, la digitalización ha abierto nuevas oportunidades para el emprendimiento y el crecimiento de los pequeños negocios. De acuerdo con un estudio elaborado por KREAB de impacto económico y social de DiDi en México, el 40% de los restaurantes asociados encontró en DiDi Food una oportunidad para iniciar su negocio desde cero, mientras que otro 40% logró acelerar su crecimiento mediante el acceso a herramientas y canales digitales.

“Estas cifras se traducen en beneficios directos para millones de familias mexiquenses y negocios locales que han encontrado en la tecnología una vía para expandir sus ventas y obtener ganancias. En DiDi tenemos el compromiso de facilitar las herramientas digitales que permitan desarrollar cada entidad en la que tenemos operaciones, y con el Estado de México tenemos una relación muy cercana, por haber sido la puerta para iniciar operaciones en América Latina en 2018”, mencionó Daniela Reyes Torres, gerente senior de Relaciones con Gobierno de DiDi México.

En línea con los objetivos de DiDi para impulsar una movilidad sostenible, la plataforma también contribuye al fortalecimiento de los recursos públicos del Estado de México mediante la aportación de Movilidad Sustentable del 1.5% correspondiente a plataformas digitales, mecanismo que permite destinar recursos al desarrollo de proyectos de movilidad, infraestructura y seguridad vial en beneficio de la población mexiquense.

A través de la colaboración con las autoridades locales y el impulso a la red de personas conductoras y repartidoras, DiDi reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social en la entidad, promoviendo una economía más dinámica, conectada e incluyente.