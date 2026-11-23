Relaciones México-China El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, este lunes en Pekín (Secretaría de Economía)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, propuso este lunes al ministro chino de Comercio, Wang Wentao, agilizar los trámites burocráticos que obstaculizan la entrada de productos mexicanos al gigante asiático, con el objetivo de reducir el abultado déficit comercial de México con China.

“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, dijo Ebrard al término de la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, celebrada en Pekín. En dicho encuentro, ambos funcionarios acordaron crear un grupo de trabajo para impulsar las exportaciones mexicanas al mercado chino.

Ebrard estimó que este año China exportará a México mercancías por más de 130,000 millones de dólares, mientras que las ventas mexicanas al país asiático rondarán los 10,000 millones de dólares.

Trámites que llevan décadas

El secretario pidió a Wang acelerar la autorización de los protocolos que México necesita para exportar aguacate, limón, carne de bovino y de cerdo, sorgo y productos acuáticos procesados. Algunos de estos trámites llevan una década pendientes, según la Secretaría de Economía.

Al término de la reunión, Ebrard mencionó también el atún, el camarón y la calabaza entre los productos de interés para México. Asimismo, invitó a su homólogo a trasladar a territorio mexicano parte de la producción china destinada al mercado nacional.

En la comitiva mexicana también participaron el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y Moisés Poblanno, en su calidad de director general de Exportadora de Sal (ESSA), quien ofreció suministrar hasta 10 millones de toneladas de sal durante los próximos cuatro años.

La reunión dio seguimiento al encuentro que mantuvieron la semana pasada la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Shenzhen, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).