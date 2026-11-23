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La tecnología que acompaña a las operaciones militares ya no se limita a los sistemas de comunicación o a los centros de mando. Cada vez más, una parte importante de la información debe procesarse directamente en el lugar donde se desarrolla una misión, sin depender constantemente de servidores remotos o de una conexión estable con otras instalaciones. En ese escenario, la computación en el edge adquiere relevancia: permite analizar datos cerca de su origen y ofrecer información útil a quienes deben actuar sobre el terreno.

Con esa premisa, Getac anunció el lanzamiento de los MX60 y MX60W, dos dispositivos de usuario final (EUD, por sus siglas en inglés) que buscan responder a las necesidades de los operadores de defensa. Su diseño compacto, la capacidad de ejecutar tareas de inteligencia artificial y la compatibilidad con plataformas tácticas forman parte de una propuesta orientada a mejorar la coordinación y la conciencia situacional.

El anuncio, realizado el 18 de noviembre de 2026, representa también un paso en la estrategia de la compañía para posicionarse más allá de la fabricación de equipos resistentes. La empresa busca consolidar un ecosistema tecnológico en el que hardware, software y conectividad trabajen de manera conjunta para respaldar actividades de misión crítica.

Aunque ambos modelos comparten buena parte de sus características físicas y de procesamiento, están dirigidos a entornos de software distintos. El MX60 está preparado para integrarse con ATAK, mientras que el MX60W está diseñado para operar con WINTAK, dos plataformas vinculadas con los sistemas digitales utilizados por personal militar en campo.

Inteligencia artificial en el terreno: procesar información sin depender de la nube

Uno de los elementos centrales de los nuevos equipos es su capacidad para ejecutar cargas de trabajo de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Tanto el MX60 como el MX60W incorporan el chipset Qualcomm QCS6490, basado en una arquitectura Arm de 64 bits y concebido para ofrecer un equilibrio entre rendimiento y consumo energético.

A través del motor Qualcomm AI Engine integrado, los dispositivos alcanzan hasta 13 TOPS de rendimiento de IA, una capacidad que permite procesar determinadas tareas de manera local. En términos operativos, esto significa que los usuarios pueden ejecutar funciones de análisis en el propio equipo, una ventaja cuando las condiciones de conectividad dificultan el acceso continuo a recursos externos.

La computación en el edge busca reducir la distancia entre la generación de información y su aprovechamiento. En una operación táctica, los datos pueden proceder de distintos sensores, sistemas de posicionamiento o dispositivos conectados. Procesarlos cerca del operador puede contribuir a que la información llegue con mayor rapidez a quienes necesitan interpretarla y utilizarla para decidir.

La pantalla también responde a las condiciones particulares de este tipo de actividades. Los dos modelos cuentan con un panel LumiBond Full HD+ de seis pulgadas, con un brillo máximo de mil nits para facilitar la lectura en exteriores. La tecnología permite reducir la luminosidad hasta 0.6 nits, característica que favorece su utilización en espacios oscuros o durante operaciones nocturnas.

A ello se suma una pantalla táctil capacitiva que admite el uso con guantes, una función relevante para quienes necesitan manipular el equipo sin interrumpir otras tareas. El sistema de posicionamiento GPS compatible con las bandas L1 y L5 complementa sus capacidades, al permitir obtener referencias de ubicación con mayor precisión.

La autonomía es otro aspecto contemplado en el diseño. Getac señala que los dispositivos están preparados para periodos prolongados de actividad entre cargas, aunque la duración efectiva dependerá de las condiciones de uso y de las tareas ejecutadas. En conjunto, estas características buscan que el equipo pueda acompañar al operador durante distintos momentos de una misión sin convertirse en una carga adicional.

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ATAK, WINTAK y conectividad: dos equipos para integrarse al sistema del soldado

La interoperabilidad es uno de los principales objetivos de los MX60 y MX60W. El modelo MX60 funciona con Android 15 sin Google Mobile Services (GMS) desde su lanzamiento, mientras que la compañía prevé incorporar posteriormente una configuración con Android 17 y servicios de Google. Por su parte, el MX60W utiliza Windows 11 IoT Enterprise LTSC.

Esta diferencia de sistemas operativos responde a las necesidades de integración de cada equipo. El MX60 está orientado a los sistemas ATAK, mientras que el MX60W se vincula con WINTAK. De esta manera, Getac plantea dos alternativas para organizaciones que trabajan con distintas plataformas y configuraciones tecnológicas.

En cuanto a conectividad, ambos incorporan Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, herramientas que facilitan el intercambio de información con concentradores tácticos y otros dispositivos periféricos. También cuentan con un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-C, mediante el cual pueden conectarse a diferentes accesorios e interfaces compatibles.

Las opciones adicionales dependen del modelo. El MX60 dispone de una ranura para tarjetas microSD, mientras que el MX60W integra un lector de tarjetas inteligentes. Estas características permiten adaptar los equipos a distintos requerimientos de almacenamiento, identificación o acceso a sistemas.

La conectividad también tiene implicaciones para la coordinación entre unidades. La posibilidad de compartir información con dispositivos asociados puede facilitar la comunicación dentro de los sistemas de mando y control, además de favorecer la integración con tecnologías no tripuladas. El objetivo es que los datos puedan circular entre distintos componentes de una operación, en lugar de permanecer aislados en equipos individuales.

Para Getac, esta integración forma parte de una transformación en la manera de entender sus productos. James Hwang, presidente de la compañía, señaló que las operaciones de defensa dependen cada vez más de la velocidad con la que la información pasa de los sensores a los soldados y comandantes, así como de la capacidad para procesarla directamente en el edge de la red.

La declaración resume el enfoque de los nuevos dispositivos: no se trata únicamente de contar con una computadora resistente, sino de disponer de una herramienta que pueda incorporarse a un sistema operativo más amplio de información y coordinación.

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Resistencia, movilidad y protección de datos para misiones críticas

Las condiciones físicas de una operación militar representan un desafío para cualquier dispositivo electrónico. Caídas, polvo, vibraciones, humedad y cambios extremos de temperatura pueden comprometer el funcionamiento de equipos convencionales. Por ello, Getac diseñó los MX60 y MX60W con una estructura que busca soportar escenarios de uso particularmente exigentes.

Ambos modelos pesan aproximadamente 410 gramos, una característica que facilita su transporte durante jornadas prolongadas. Para ampliar las posibilidades de uso, la compañía contempla accesorios opcionales como soportes para chalecos tácticos y muñecas, con los que los operadores pueden mantener el equipo disponible sin tener que sostenerlo constantemente.

En materia de resistencia, los dispositivos cuentan con certificaciones MIL-STD-810H e IP67, además de protección frente a caídas de hasta 1.8 metros. Estas especificaciones buscan ofrecer tolerancia ante golpes, polvo, agua y vibraciones, factores que pueden presentarse durante desplazamientos y actividades en campo.

También están preparados para funcionar en un rango de temperaturas que va de -21 a 63 grados Celsius. A esto se suma la certificación MIL-STD-461G de compatibilidad electromagnética, relevante para equipos que deben operar cerca de radios y otros sistemas electrónicos utilizados durante una misión.

La seguridad de la información constituye otro componente de la propuesta. Los dispositivos incorporan botones programables que permiten asignar accesos directos a funciones específicas, lo que reduce la necesidad de navegar por distintos menús cuando el usuario requiere ejecutar una acción rápidamente. Estos controles pueden utilizarse incluso con guantes o en condiciones de humedad.

Además, la función Secure Erase de Getac permite eliminar de manera permanente los datos almacenados en el equipo cuando las circunstancias lo requieren. Esta herramienta está pensada para reducir el riesgo de que información confidencial permanezca disponible si un dispositivo queda fuera del control de su usuario o de la organización responsable.

Los MX60 y MX60W estarán disponibles a partir de enero de 2027. Con su llegada, Getac busca responder a una necesidad creciente de las operaciones de defensa: disponer de equipos compactos que combinen procesamiento local, conectividad y resistencia sin sacrificar movilidad.

El reto para este tipo de tecnología será demostrar que sus capacidades pueden integrarse de forma efectiva en las infraestructuras de cada organización y responder a las condiciones reales de uso. Por ahora, la propuesta de la compañía apunta a que la computación de misión crítica acompañe al operador hasta el punto donde se genera la información y donde deben tomarse las decisiones.