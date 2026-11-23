Reducción de horas trabajadas podría elevar costos laborales unitarios, afectar rentabilidad de empresas y llevar a la informalidad (Archivo/Cuartoscuro)

Jornada laboral a 40 horas — La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió este lunes que la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas en México, podría incentivar una mayor informalidad si no se acompaña de mejoras en la productividad.

El órgano regional de Naciones Unidas destacó en un comunicado que menos horas trabajadas, sin aumentos en eficiencia, podrían elevar los costos laborales unitarios y afectar la rentabilidad de las empresas y de los propios trabajadores.

La Cepal destacó que el reto es especialmente relevante para México, donde la productividad por hora se ha mantenido prácticamente estancada durante la última década.

La advertencia llega justo cuando el mercado laboral registra niveles históricamente bajos de desempleo, mientras que en México se alista la entrada de esta iniciativa aprobada por el Congreso y iniciará de manera gradual a partir del 2027.

De acuerdo con la Cepal, México se encuentra entre los nueve países de América Latina que reportaron retrocesos en el indicador de producción laboral, situación que refleja los desafíos para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de empleo.

Los resultados fueron presentados durante la publicación del informe “Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2026”, donde el organismo de la ONU evaluó los obstáculos que enfrenta la región para fortalecer su capacidad productiva.

El análisis arrojó que la productividad laboral por hora en el país disminuyó 0.5 por ciento durante 2025. A pesar de este retroceso, México registró un nivel de 14.3 dólares por hora, salario superior al promedio regional de 11.3 dólares.

Otras naciones que también reportaron caídas en este rubro fueron Jamaica y Colombia, mientras que otros países consiguieron avances durante el mismo periodo, entre ellos Guyana, que reportó el mayor crecimiento, con 18.7 por ciento. También sobresalieron San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Paraguay y Barbados.

La Crónica de Hoy 2026