Visa y Mastercard confirman filtración de datos de clientes tras ciberataque (Pexels)

Las compañías Visa, Mastercard y JPMorgan anunciaron que los datos personales de sus clientes se vieron vulnerados tras un ciberataque esta semana. De acuerdo a distintos reportes, el ataque de ransomware habría sido dirigido a empresas externas que prestaban sus servicios.

Estos ataques cibernéticos se suman a los problemas e interrupciones tecnológicas que se han presentado en Estados Unidos y en el mundo, como la caída del sistema de Microsoft, fallos en el control del tráfico aéreo y los retrasos en los vuelos de United Airlines.

¿Qué pasó con Visa y Mastercard y qué información se filtró?

Esta semana, datos de los clientes de Visa, Mastercard y JPMorgan habrían sido vulnerados tras un ciberataque, el cual habría sido dirigido a empresas externas a las que les prestan sus servicios. Ante esta noticia, las empresas han asegurado que sus servicios no han sido interrumpidos y que tanto sus redes de pago como la información de las tarjetas no fueron afectadas. De acuerdo a los tres bancos, no se vieron vulnerados datos de pagos, solo nombres y correos electrónicos.

Asimismo, el ataque al banco JPMorgan se lo adjudicó un grupo de extorsión identificado como “n0n”, quien publicó los datos vulnerados y también reclamó los ataques a Visa y Mastercard. El 16 de noviembre el grupo publicó que obtuvo registros de interacción de titulares de tarjetas.

¿Qué han dicho Visa y Mastercard sobre la filtración de datos de sus clientes tras ciberataque?

Visa ha señalado que en el ataque no se vio comprometida ninguna información de pago, como los números de tarjetas de crédito o débito, y que sus sistemas no se vieron afectados, ya que la filtración se originó en una empresa externa en Asia.

Por otro lado, Mastercad confirmó que la exposición de la información de sus clientes se habría limitado a un grupo de titulares inscritos en un programa de beneficios. Los datos que se vieron comprometidos no están relacionados con pagos, sino que se habrían filtrado correos electrónicos. La empresa aseguró que su red no sufrió afectaciones, ya que la información vulnerada fue la almacenada en el prestador de servicios externo.

JPMorgan afirmó que, de acuerdo a sus investigaciones preliminares, los datos de sus clientes que fueron vulnerados corresponden a la información de marketing almacenada en una empresa externa, es decir, serían los nombres y correos electrónicos de los clientes.

También aseguró que este ataque no estuvo relacionado con la interrupción de servicios que se registró esta semana, por lo que se encuentra dando servicio con normalidad. Además, señaló que se contactará con los clientes afectados para darles la asistencia correspondiente.