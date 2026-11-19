Clave la ciber seguridad para las empresas

Abrir una cuenta digital, realizar una transferencia o pagar con tarjeta son operaciones cada vez más habituales para millones de personas. Sin embargo, detrás de la comodidad de los servicios financieros digitales existe una preocupación que continúa presente entre los usuarios: la seguridad de su dinero y de sus datos personales.

Durante el primer semestre de 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 43 mil 871 reclamaciones por posible fraude, un incremento de 16.7% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con los datos citados por Broxel, 74.1% de esos casos estuvo relacionado con tarjetas de crédito y débito.

En este escenario, la ciberseguridad se ha convertido en un componente central para las empresas que ofrecen servicios financieros digitales. La protección no depende únicamente de contar con plataformas tecnológicas, sino también de establecer controles, cumplir con disposiciones regulatorias y proporcionar herramientas que permitan a los usuarios identificar y atender movimientos inusuales.

Broxel señala que su estrategia de protección está construida sobre estos elementos y que actualmente atiende a una base de 30 millones de usuarios. La compañía afirma que combina infraestructura tecnológica, certificaciones internacionales y mecanismos de monitoreo para fortalecer la seguridad de las operaciones.

Uno de los elementos que intervienen en la confianza hacia una institución financiera es el marco regulatorio bajo el cual opera. En México, los distintos tipos de entidades financieras están sujetos a disposiciones y obligaciones específicas, de acuerdo con la naturaleza de sus actividades.

La empresa refiere que cuenta con licencias y figuras de operación relacionadas con las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE).

En Estados Unidos, la empresa también reporta contar con una licencia de transmisor de dinero, conocida como Money Transmitter License.

En materia de ciberseguridad, Broxel reporta contar con ocho certificaciones internacionales. Entre ellas se encuentran estándares relacionados con la protección de información financiera, la privacidad de los datos personales y la continuidad de las operaciones.

Una de las certificaciones que destaca la compañía es PCI DSS versión 4.0.1, estándar internacional enfocado en la protección de los datos de tarjetas de pago. Según la información de la empresa, este reconocimiento se obtuvo después de una auditoría independiente realizada por GM Sectec.

La tecnología también tiene un papel en la identificación de posibles operaciones fraudulentas. Los sistemas de monitoreo transaccional permiten analizar movimientos y detectar patrones que se apartan del comportamiento habitual de una cuenta.

Broxel indica que utiliza herramientas de inteligencia artificial para supervisar transacciones, identificar comportamientos atípicos y generar alertas preventivas. Este tipo de tecnología puede contribuir a reconocer señales de riesgo con mayor rapidez y facilitar una respuesta oportuna ante movimientos que requieren revisión.

A estos mecanismos se incorporan medidas como el cifrado de datos, la autenticación multifactor y la trazabilidad de los pagos en tiempo real. En conjunto, buscan reforzar distintas etapas de una operación: desde el acceso a la cuenta y la protección de la información hasta el seguimiento de las transacciones.