La marcha de la economía mexicana La frutas y las verduras, resposables de la subida de la inflación (EFE)

La inflación en México continúa su escalada. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se situó en el 3.96 % anual durante la primera quincena de noviembre, frente al 3,88 % registrado en la segunda mitad de octubre, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato sitúa el índice de precios al consumo a cuatro décimas del 4 % fijado por el Banco de México como su límite superior de variabilidad.

El indicador registró un incremento del 0,54 % respecto a la quincena anterior, con lo que encadenó su noveno avance consecutivo desde la primera mitad de julio. El resultado también superó las previsiones de los analistas, que esperaban una inflación anual del 3.92 %.

Fuerte aumento de frutas y verduras

El repunte estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de la electricidad (+2.35 %), debido al fin de los subsidios eléctricos de temporada cálida en 11 ciudades del país, así como por el fuerte aumento de varios alimentos básicos, en particular las frutas y verduras (5.50 %). Entre los productos que más presionaron al alza destacaron el jitomate, el tomate verde, los chiles serrano y poblano, además del huevo.

En contraste, algunos productos y servicios contribuyeron a moderar el avance de los precios. La cebolla, el transporte aéreo y la calabacita registraron descensos durante el periodo.

La inflación no subyacente vuelve a presionar

El desglose del Inegi muestra diferencias entre los dos principales componentes de la inflación. La inflación subyacente, que excluye los productos con precios más volátiles y permite observar mejor la tendencia a medio plazo, disminuyó un 0.10 % quincenal y se situó en el 3.68 % anual.

Por el contrario, la inflación no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas administradas, aumentó un 2.72 % en la quincena y alcanzó el 4.90 % anual.

Esta divergencia refleja que el repunte de noviembre está especialmente relacionado con factores volátiles, como los precios agrícolas y los ajustes estacionales de las tarifas eléctricas, aunque el encarecimiento de estos productos también repercute directamente en el presupuesto de los hogares.

Banxico recorta los tipos de interés en plena presión inflacionaria

El dato llega pocas semanas después de que el Banco de México (Banxico) sorprendiera a los mercados con una reducción de 25 puntos básicos en su tasa de referencia. El pasado 5 de noviembre, la institución decidió situarla en el 6.25 %, frente al 6.50 % anterior, en una votación dividida de tres votos a favor y dos en contra.

La decisión se justificó por los avances del proceso de desinflación, la ausencia de presiones de demanda y las condiciones de holgura previstas para la economía. El banco central también consideró que el grado de restricción monetaria seguía siendo suficiente para favorecer la convergencia de los precios hacia su objetivo.

Sin embargo, el nuevo repunte de la inflación general vuelve a poner bajo escrutinio la estrategia monetaria de la institución. La cifra se acerca al límite superior del intervalo de variabilidad de Banxico, establecido en el 4 %, aunque permanece dentro de ese rango.

El banco central mantiene como objetivo una inflación del 3 % y ha señalado que conservar los tipos de interés en el nivel alcanzado durante un periodo prolongado contribuirá a que los precios converjan hacia esa meta, aunque, de momento, los datos apuntan en la dirección contraria.

La próxima decisión de política monetaria está prevista para el 17 de diciembre, cuando la Junta de Gobierno del BdM tendrá que valorar si las presiones inflacionarias justifican mantener sin cambios el coste del dinero.