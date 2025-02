Sheinbaum ante el mundo

Presidenta Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ante la eventual designación de Terrence Cole, como nuevo director de la DEA, México siempre colaborará con el gobierno y agencias de EEUU, pero sin injerencismo

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido reconocida en medios internacionales por su efectiva gestión en las relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha logrado mantener un equilibrio diplomático, clave para México durante momentos de tensión. Medios como The Wall Street Journal, The Financial Times, CNN, El País, II Sole 24 Ore, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Les Echos, destacan que la mandataria mexicana ha demostrado un notable manejo político y diplomático al gestionar la relación bilateral con el vecino país del norte; algo que ha sido objeto de análisis y elogios.

Vamos por partes, el Wall Street destaca que Claudia Sheinbaum ha logrado conectar con el mundo empresarial mexicano, ello ha hecho que sea percibida como una presidenta capaz de equilibrar diversos intereses, incluso los de inversionistas extranjeros.

Según, Duncan Wood, experto en relaciones México-EU, Sheinbaum ha sabido ver más allá de la retórica de Trump, jugando a largo plazo. El mismo presidente estadounidense la elogió después de una conversación entre ambos.

Por su parte, el “Financial Times”, señala la estabilización del mercado después de la pausa en los aranceles tras la llamada.

Por su parte, CNN citando al académico Duncan Wood, el medio refiere que a diferencia de otros mandatarios como el colombiano Gustavo Petro -que amenazó a Estados Unidos con aplicar aranceles- la presidenta se ha mantenido tranquila ante las provocaciones de Trump.

El País, afirma que la mandataria exigió a Estados Unidos combatir el poder de fuego de los cárteles. A partir de documentos judiciales e informes oficiales, el diario español reconstruye la cadena del tráfico de armas, que comienza en EU y termina en las calles de México.

El periódico II Sole 24 Ore, diario nacional italiano dirigido a los negocios -propiedad de Confindustria, la confederación patronal italiana- detalla el efecto que hubo en las bolsas de valores del mundo ante la imposición de aranceles de Trump, así como su freno en México por un mes, el cierre de USAID y los futuros acuerdos que tendrá con Canadá y China. También en Alemania sobresale la declaración del jefe del gobierno alemán Olaf Scholz, quien elogió la “calma” de Claudia Sheinbaum ante amenazas arancelarias de EU declarando “Creo que la presidenta mexicana es una política muy inteligente. Ha actuado con calma”.

En el mundo los medios de comunicación siguen siendo fundamentales en la construcción de la percepción pública, por ello el manejo de las relaciones internacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum la posiciona como una figura política influyente con proyección en el escenario global.

Pero hay que señalar que sus éxitos diplomáticos vienen de una amplia experiencia de construir con la política movimientos sociales, haber sido opositora a un régimen autoritario que operaba con instituciones inamovibles como la rectoría de la UNAM, que debieron ser derrotadas mediante la acción de las mayorías como fue la huelga universitaria, o más recientemente la defensa del petróleo y navegar en contra corriente del llamado Pacto por México que hegemonizó a casi la totalidad de los partidos, excepto Morena en la última etapa del Neoliberalismo mexicano por mantener el control del País.

Finalmente quiero felicitar a mi presidenta, debo decir que me siento orgulloso de pertenecer, junto con millones de mexicanos, a las generaciones que nos reivindicamos transformadores de la Nación.