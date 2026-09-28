Embarazo en adolescentes

En jóvenes de 15 a 19 años se duplica el riesgo de muerte En jóvenes de 15 a 19 años se duplica el riesgo de muerte (La Crónica de Hoy)

Uno de los problemas de salud pública más graves y que requieren atención especial es el embarazo en niñas y adolescentes. Que una adolescente tenga un hijo es uno de los factores que más contribuyen al círculo vicioso que impide a las familias salir de la pobreza o mejorar sus condiciones económicas y que, en gran medida, frena el desarrollo personal de la joven madre.

En 2019, en países de ingresos medios y bajos, se registraron 12 millones de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años y medio millón en niñas de 10 a 14 años. Hacia finales de 2025, en una publicación de la revista Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública, la Dra. Vara Salazar y su grupo nos presentan datos sobre la realidad de este problema en México entre 2021 y 2024, obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), que se realiza en hogares y está diseñada para ofrecer representatividad nacional por localidad, urbana o rural, en la que se verificó si adolescentes de 15 a 19 años habían estado embarazadas y los factores de riesgo asociados. Vale la pena conocer los datos del estudio y tenerlos presentes al discutir temas como la educación sexual en niños, el uso de anticonceptivos y el aborto.

La prevalencia del embarazo adolescente en nuestro país es del 32,3 %. Es decir, 32 de cada 100 adolescentes en nuestro país quedan embarazadas antes de los 20 años. La proporción es mayor en el área rural, donde alcanza el 46,5 %, que en las áreas urbanas, donde es del 28,2 %. Del total, el 11 % reporta rezago educativo, es decir, menos de 8 años completos de escolaridad. El nivel socioeconómico de las adolescentes encuestadas en el área rural es de 63, 25 y 12 % para los niveles bajo, medio y alto, respectivamente, mientras que en las áreas urbanas es de 33, 35 y 31 %.

Entre los factores de riesgo que aumentaron la probabilidad de embarazo, hay datos muy importantes, porque ahí se ven áreas de oportunidad: el 52 % de las encuestadas dijo no tener conocimiento sobre el uso correcto del condón. El 17 % inició la vida sexual activa antes de los 15 años y el 18,5 % tenía una diferencia de edad de más de 5 años con la pareja de su primera relación sexual. En el área rural, el 29 % declaró no haber utilizado ningún anticonceptivo moderno en su primera relación sexual, frente al 17 % de las adolescentes de áreas urbanas. Esto refuerza la idea de que, si bien conocen métodos anticonceptivos, no los utilizan de la manera más adecuada.

Finalmente, un porcentaje bajo (4 %) dijo haber consumido sustancias nocivas cuando tuvo su primera relación sexual o haber sido forzada a tener dicha relación (4.2 %). El rezago educativo, el desconocimiento sobre el uso correcto del condón y la no utilización de anticonceptivos en la primera relación sexual fueron los factores de riesgo que mostraron significancia para la probabilidad de embarazo.

Como todos los trabajos de estimación poblacional, no pueden ser exactos. Pero presentan un valor aproximado que no está muy alejado de la realidad. Es inaceptable que, en este momento del siglo XXI, con los avances médicos y sociales, el 32 % de las adolescentes en nuestro país hayan estado alguna vez embarazadas. Estos datos deben ser considerados para la toma de decisiones, tanto familiares como sociales, sobre temas de educación sexual en niños, niñas y adolescentes, la accesibilidad a métodos anticonceptivos seguros, la eliminación de tabúes y la despenalización del aborto.

Dr. Gerardo Gamba

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM