Termina la pausa

Guerra de aranceles Trump firmó este jueves un memorando para imponer aranceles recíprocos a los países que gravan productos estadounidenses. (EFE)

Al final de esta semana concluye el plazo concedido por la administración Trump para no imponer aranceles del 25 por ciento a México y Canadá.

Hace un par de días, el presidente de Estados Unidos dijo que no estaba nada satisfecho con el desempeño de sus vecinos. ¿Quiere esto decir que los aranceles finalmente se impondrán? Por supuesto que no. Con Trump no hay reglas escritas, se elaboran sobre la marcha.

Pero sí es seguro que la tensión crezca conforme se acerque el viernes e indicadores como el tipo de cambio sufran las consecuencias.

Lo cierto es que México ha dado pasos gigantes para convertir en una pandilla irrelevante al otrora invencible Cartel de Sinaloa, pero todavía no pasa nada que Trump pueda presumirle a su electorado, y ese el meollo del asunto.

Apoya Coahuila a Sheinbaum

Durante su gira del fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo el respaldo abierto de los dos gobernadores priistas del país. Esteban Gutiérrez de Durango y Manolo Jiménez de Coahuila.

El respaldo adquiere significado profundo por la delicada coyuntura que atraviesa México en su compleja relación con Estados Unidos. Manolo Jiménez reiteró lo que antes ha dicho, que el trabajo en equipo, la suma de esfuerzos, es lo mejor para alcanzar metas.

Fue más lejos y dijo que Coahuila, estado fronterizo, está listo para respaldar a la Federación en todo lo relativo a la cuestión migratoria, que está vinculada a la seguridad y desde luego a la defensa de la soberanía.

Poco antes la doctora Sheinbaum había dicho que “en México deciden los mexicanos, nadie decide por nosotros”.

Migrantes secuestrados en la CDMX

La complejidad del problema migratorio pudo detectarse con el rescate de 27 migrantes que estaban secuestrados en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc.

La mayoría de ellos viajaron desde la India, lo que supone un periplo tan largo como peligroso. Vienen, literal, del otro lado del mundo. No se regatea un reconocimiento a la policía capitalina que logró el rescate, fue en particular un destacamento de la policía turística, pero es inevitable preguntarse cómo es posible que esos migrantes se brinquen todas las trancas migratorias.

O impera un desorden colosal o la corrupción hace posibles barbaridades de ese calibre. A los migrantes los habían despojado de identificaciones, celulares, dinero en efectivo.

Es imperativo desmontar las redes delincuenciales que se ensañan con los migrantes y conocer qué autoridades le facilitan el trabajo a cambio de recompensas.

Cónclave a la vista

No se trata de la película inglesa que está entre las favoritas de la crítica para ganar el codiciado Oscar. Es la cruda realidad.

El deterioro de la salud del Papa Francisco ha echado a andar la maquinaria del Vaticano para preparar la sucesión, no solo en el caso de un desenlace fatal, sino también en el de una renuncia que es un tema que se baraja ante el hecho de que el Papa no esté condiciones de mantener las riendas de la Iglesia Católica que se enfrenta, como todos, a un cambio profundo del orden mundial que traerá una nueva correlación de fuerzas.

La presidenta Sheinbaum, atenta a los acontecimientos, escribió: deseamos pronta recuperación al papa Francisco, gran humanista que ha optado por los más pobres, y por promover la fraternidad entre las personas y las naciones.

Se puede emprender

Ahora que la CANADEVI se reunió con Alessandra Rojo de la Vega las siguientes palabras: se puede emprender y hacer empresa sin chantajes, cero corrupción en los trámites, orden y limpieza, fueron bien recibidas por los empresarios de la vivienda que estaban acostumbrados de dar dádivas en los trámites, quienes por cierto se comprometieron a invertir en la Cuauhtémoc y generar vivienda de calidad y a buen precio, claro, aminorando las molestias a los actuales vecinos.